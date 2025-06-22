Полиция ищет Гусакова: его обвиняют в мошенничестве с благотворительными средствами

Полиция разыскивает Гусакова.

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Национальная полиция Украины открыла два уголовных производства по вероятному мошенничеству, связанному со сбором благотворительных средств на лечение гражданина Назария Гусакова.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Согласно сообщению правоохранителей, дела расследуются по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем).

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Ранее в медиа и соцсетях, включая платформу X и Telegram-каналы, появилась информация об отсутствии отчетности за собранные средства. Сомнения вызвала и прозрачность использования этих денег, собранных под предлогом покупки дорогостоящего препарата для лечения спиральной мышечной атрофии.

Информационная кампания по сбору активно распространялась в публичном пространстве, в частности, известными журналистами и лидерами мнений. По предварительным данным, при сборе были использованы по меньшей мере четыре финансовых учреждения и цифровые платформы.

В настоящее время правоохранители устанавливают местонахождение Назария Гусакова, а также лиц, которые могли быть причастны к организации и поддержке сбора. Также идентифицируют потенциальных потерпевших, которые могли стать жертвами махинаций.

"Расследование продолжается", - отмечают в полиции.

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Ранее ТСН.ua рассказывал о страдающем от смертельного генетического заболевания скандале с Назарием Гусаковым — спинальной мышечной атрофии.

31-летний мужчина заподозрен в махинациях со сбором денег на лечение. В частности, у жертвователей возникли сомнения, что он тратит их по назначению.

Во Львовском горсовете уверяют, что до конца 2025 года полностью покрыли потребность в дорогостоящих лекарствах для Назария Гусакова. Однако собрания он не прекратил распространять в соцсетях сборы на лечение, при этом смертельно больной мужчина обращался за помощью к известным медийщикам.

В Сети предположили, что часть денег из своего криптогаманца, где накопилось 2,7 млн грн, могла быть потрачена на азартные игры, включая ставки на спорт.

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