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- Украина
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Полиция ищет Гусакова: его обвиняют в мошенничестве с благотворительными средствами
Национальная полиция расследует возможное мошенничество в ходе сбора благотворительных средств для лечения Назария Гусакова. Открыты два уголовных производства, продолжается поиск причастных.
Национальная полиция Украины открыла два уголовных производства по вероятному мошенничеству, связанному со сбором благотворительных средств на лечение гражданина Назария Гусакова.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Согласно сообщению правоохранителей, дела расследуются по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем).
Ранее в медиа и соцсетях, включая платформу X и Telegram-каналы, появилась информация об отсутствии отчетности за собранные средства. Сомнения вызвала и прозрачность использования этих денег, собранных под предлогом покупки дорогостоящего препарата для лечения спиральной мышечной атрофии.
Информационная кампания по сбору активно распространялась в публичном пространстве, в частности, известными журналистами и лидерами мнений. По предварительным данным, при сборе были использованы по меньшей мере четыре финансовых учреждения и цифровые платформы.
В настоящее время правоохранители устанавливают местонахождение Назария Гусакова, а также лиц, которые могли быть причастны к организации и поддержке сбора. Также идентифицируют потенциальных потерпевших, которые могли стать жертвами махинаций.
"Расследование продолжается", - отмечают в полиции.
Ранее ТСН.ua рассказывал о страдающем от смертельного генетического заболевания скандале с Назарием Гусаковым — спинальной мышечной атрофии.
31-летний мужчина заподозрен в махинациях со сбором денег на лечение. В частности, у жертвователей возникли сомнения, что он тратит их по назначению.
Во Львовском горсовете уверяют, что до конца 2025 года полностью покрыли потребность в дорогостоящих лекарствах для Назария Гусакова. Однако собрания он не прекратил распространять в соцсетях сборы на лечение, при этом смертельно больной мужчина обращался за помощью к известным медийщикам.
В Сети предположили, что часть денег из своего криптогаманца, где накопилось 2,7 млн грн, могла быть потрачена на азартные игры, включая ставки на спорт.