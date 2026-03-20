Полиция начала массовые обыски в медучреждениях по всей Украине: что известно (фото)

Бюджетные деньги, предназначенные на лечение украинцев, могли оказаться в карманах чиновников.

Обыски Нацполиции в медицинских учреждениях Украины / © Национальная полиция Украины

Дополнено новыми материалами

Правоохранители 20 марта проводят 70 обысков в медицинских учреждениях по всей Украине по подозрению в присвоении сотен миллионов гривен. Следствие разоблачило манипуляции с данными в электронной системе здравоохранения и фиктивные услуги.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Правоохранители документируют схемы хищения бюджетных средств, которые предназначались для лечения граждан в рамках программы медицинских гарантий. Речь идет об оформлении несуществующих медицинских услуг и вмешательстве в данные электронной системы здравоохранения. По предварительным подсчетам, ущерб может составлять сотни миллионов гривен.

Расследование ведут следователи Главного следственного управления Нацполиции вместе с оперативниками Департамента стратегических расследований и региональными подразделениями. К работе также привлечены прокуратура, Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья. Сейчас продолжается комплекс мероприятий для документирования правонарушений и установления всех лиц, причастных к этим схемам.

Досудебное расследование проводится по фактам:

  • присвоения и растраты имущества,

  • злоупотребления властью или служебным положением,

  • служебного подлога,

  • вмешательства в работу автоматизированных систем,

  • служебной халатности,

  • легализации доходов, полученных преступным путем.

Массовые обыски в медучреждениях Украины (6 фото)

70 обшуків у медзакладах України _4 / © Национальная полиция Украины

70 обшуків у медзакладах України _3 / © Национальная полиция Украины

70 обшуків у медзакладах України _2 / © Национальная полиция Украины

70 обшуків у медзакладах України _1 / © Национальная полиция Украины

70 обшуків у медзакладах України _5 / © Национальная полиция Украины

70 обшуків у медзакладах України _6 / © Национальная полиция Украины

К слову, во Львове будут судить трех врачей МСЭК, которые подделали 56 диагнозов об инвалидности. По данным Офиса генпрокурора, с 2022 года медики выдавали справки о III группе без осмотров и присутствия пациентов. Это позволило 36 мужчинам незаконно выехать за границу без возврата. Прокуроры инкриминируют группе служебный подлог и содействие незаконной переправке лиц через госграницу.

