Полиция начала массовые обыски в медучреждениях по всей Украине: что известно (фото)
Бюджетные деньги, предназначенные на лечение украинцев, могли оказаться в карманах чиновников.
Правоохранители 20 марта проводят 70 обысков в медицинских учреждениях по всей Украине по подозрению в присвоении сотен миллионов гривен. Следствие разоблачило манипуляции с данными в электронной системе здравоохранения и фиктивные услуги.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
Правоохранители документируют схемы хищения бюджетных средств, которые предназначались для лечения граждан в рамках программы медицинских гарантий. Речь идет об оформлении несуществующих медицинских услуг и вмешательстве в данные электронной системы здравоохранения. По предварительным подсчетам, ущерб может составлять сотни миллионов гривен.
Расследование ведут следователи Главного следственного управления Нацполиции вместе с оперативниками Департамента стратегических расследований и региональными подразделениями. К работе также привлечены прокуратура, Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья. Сейчас продолжается комплекс мероприятий для документирования правонарушений и установления всех лиц, причастных к этим схемам.
Досудебное расследование проводится по фактам:
присвоения и растраты имущества,
злоупотребления властью или служебным положением,
служебного подлога,
вмешательства в работу автоматизированных систем,
служебной халатности,
легализации доходов, полученных преступным путем.
Массовые обыски в медучреждениях Украины (6 фото)
К слову, во Львове будут судить трех врачей МСЭК, которые подделали 56 диагнозов об инвалидности. По данным Офиса генпрокурора, с 2022 года медики выдавали справки о III группе без осмотров и присутствия пациентов. Это позволило 36 мужчинам незаконно выехать за границу без возврата. Прокуроры инкриминируют группе служебный подлог и содействие незаконной переправке лиц через госграницу.