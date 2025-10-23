ТСН в социальных сетях

Украина
1970
1 мин

Полиция показала кадры убийства россиянами украинских журналистов на Донетчине: чувствительные фото и видео

Журналистка Елена Грамова и оператор Евгений Кармазин были настоящими профессионалами, посвятившими себя освещению правды о российской агрессии.

Светлана Несчетная
Журналистка телеканала Freedom Елена Грамова и оператор Евгений Кармазин

Журналистка телеканала Freedom Елена Грамова и оператор Евгений Кармазин / © dnipr.gp.gov.ua

Дополнено новыми материалами

В Краматорске россияне ударили по съемочной группе: двое журналистов погибли, один получил ранения.

Об этом сообщила национальная полиция и обнародовала чувствительные фото и видео.

«Сегодня, 23 октября, около 9:37 вражеский БпЛА „Ланцет“ попал в легковой автомобиль на территории АЗС. В результате атаки пострадали трое сотрудников телеканала FREEДOM, которые в этот момент фиксировали последствия предварительного обстрела города», — говорится в сообщении.

Смертельные травмы получили 33-летний мужчина и 43-летняя женщина.

Еще один мужчина, 47 лет, госпитализирован с осколочными ранениями и переломами.

Россия убила журналистов в Краматорске / © Национальная полиция Украины

Полиция документирует последствия атаки.

Ранее ТСН.ua сообщал, что в результате циничного удара российского БПЛА «Ланцет» в Краматорске погибли журналистка телеканала Freedom Елена Грамова и оператор Евгений Кармазин. Они работали в самых горячих точках Донбасса с первых дней полномасштабного вторжения. Елена и Евгений были настоящими профессионалами, посвятившими себя освещению правды о российской агрессии.

