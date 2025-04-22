Полиция призвала быть осторожными при посещении кладбищ в поминальные дни

Кладбище / © Pixabay

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Во время посещения кладбищ в поминальные дни гражданам следует быть осторожными из-за взрывоопасных предметов и возможных обстрелов со стороны вооруженных сил России.

Об этом рассказал заместитель начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины Анатолий Серединский, передает Укринформ.

«Самые серьезные опасности, которые могут встретить граждане, посещая кладбища, — это неразорвавшийся снаряд или любые другие находящиеся там боеприпасы. Возможно, это закладки разного вида взрывоопасных предметов, которые оставались там еще недообследованы… Также это обстрелы, которые могут быть в случае значительного скопления граждан, а может быть, если несколько десятков граждан посещают кладбище. Враг может это расценить как скопление военнослужащих, соответственно попытаться ударить по таким районам», — сказал он.

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Он отметил важность безопасности: при обнаружении подозрительных предметов следует немедленно отойти на безопасное расстояние и обратиться в полицию, чтобы специалисты могли обследовать этот предмет.

По его словам, взрывотехнические подразделения проводят обследование кладбищ на их безопасность. Также проходят совещания по введению запретов на посещение кладбищ, особенно в прифронтовых и деоккупированных районах.

Запрет на посещение кладбищ введен уже в четырех областях — Херсонской, Запорожской, Харьковской и Житомирской. Всего ограничения охватывают около тысячи общин. Правоохранители призывают не игнорировать эти меры ради собственной безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что когда в Украине будут поминальные субботы в этом году.