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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Полиция расследует ужасное ДТП в Киевской области: под колесами автобуса погиб ребенок

В Киевской области произошло ужасное ДТП без участия водителя, в результате которого погиб 9-летний мальчик.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
ДТП в Петропавловской Борщаговке

В Петропавловской Борщаговке автобус без водителя убил ребенка / © Национальная полиция Украины

В селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района Киевской области в четверг, 10 июля, около 13:00 произошло смертельное ДТП, в котором трагически погиб 9-летний мальчик. Причиной стал автобус Renault Master без водителя, самовольно покатившийся по обочине.

Об этом сообщила Полиция Киевской области на своей странице в соцсети Facebook.

По предварительным данным правоохранителей, водитель оставил автомобиль Renault Master на обочине дороги на улице Шевченко. Неожиданно транспортное средство начало самостоятельное движение и сбило ребенка, который оказался на его пути. К сожалению, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

"От полученных травм 9-летний мальчик скончался", - сообщили в полиции.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники Бучанского районного управления полиции и медики. Правоохранители проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств этой ужасной аварии и выяснения причин, по которым автобус начал движение без водителя.

Напомним, накануне ужасное ДТП произошло в Тернопольской области. В результате столкновения грузовика и легковушки четыре человека погибли на месте.

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