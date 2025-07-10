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- Украина
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Полиция расследует ужасное ДТП в Киевской области: под колесами автобуса погиб ребенок
В Киевской области произошло ужасное ДТП без участия водителя, в результате которого погиб 9-летний мальчик.
В селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района Киевской области в четверг, 10 июля, около 13:00 произошло смертельное ДТП, в котором трагически погиб 9-летний мальчик. Причиной стал автобус Renault Master без водителя, самовольно покатившийся по обочине.
Об этом сообщила Полиция Киевской области на своей странице в соцсети Facebook.
По предварительным данным правоохранителей, водитель оставил автомобиль Renault Master на обочине дороги на улице Шевченко. Неожиданно транспортное средство начало самостоятельное движение и сбило ребенка, который оказался на его пути. К сожалению, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
"От полученных травм 9-летний мальчик скончался", - сообщили в полиции.
В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники Бучанского районного управления полиции и медики. Правоохранители проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств этой ужасной аварии и выяснения причин, по которым автобус начал движение без водителя.
Напомним, накануне ужасное ДТП произошло в Тернопольской области. В результате столкновения грузовика и легковушки четыре человека погибли на месте.