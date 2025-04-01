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Полиция разыскала женщину, ограбившую могилу защитника "Азовстали" "Гринки": кем она оказалась
С могилы павшего военного с позывным «Гринка» на Сабаровском кладбище исчезли деревянная булава и свечи.
В Виннице, где в мае 2024 года простились с 21-летним «Гринкой» Назарием Гринцевичем — самым молодым защитником «Азовстали», разыскали местную жительницу, которая на днях совершила надругательство над могилой младшего защитника.
Об этом сообщили в Нацполиции Винницкой области 1 апреля.
С помощью камер видеонаблюдения стражи порядка установили, что к уголовному правонарушению причастна 39-летняя винничанка. Дома у нее обнаружили и украденные из могилы вещи.
По словам злоумышленницы, преступление она совершила в состоянии алкогольного опьянения. Объяснить свой поступок не смогла.
По этому факту идет досудебное расследование по ч. 2 ст. 297 УК (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).
В настоящее время с женщиной проводятся следственные действия и ожидается результаты назначенных экспертиз, по выводам которых будут приняты окончательные процессуальные решения.
Что известно о бойце Назарии Гринцевиче на псевдо «Гринка»
Напомним, в прошлом году попрощаться с бойцом бригады спецназначения «Азов» Назарием Гринцевичем на псевдо «Гринка» пришли сотни винничан. Собратья и родные 21-летнего Назария пришли на прощание в черных футболках с фразой «Гринки», которую он сказал в подвалах «Азовстали».
«Чтобы не было у вас, слушайтесь маму, ешьте кашу и любите Украину», — говорил Назарий.
На «Азовстали» Назарий был парамедиком и спас немало жизней. Уже после возвращения из плена «Гринка» вспоминал, как во время блокады Мариуполя ему хотелось жить. И как они с собратьями говорили о смерти в подвалах «Азовстали». Но даже шутили, какое уважение после нее хотят.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Пришли прощаться сотни людей! В Виннице похоронили младший защитник Азовстали
Ранее сообщалось, что на войне погиб один из самых молодых защитников «Азовстали», 21-летний Назарий «Гринка» Гринцевич, после освобождения из плена вернувшийся на фронт.
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