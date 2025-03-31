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- Украина
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Полиция следит за чатами ОСМД: с какой целью правоохранители добавляются к сообществам
По словам представителя ведомства — полицейские офицеры знакомы с председателями ОСМД, которые должны добавить правоохранителей в чат.
В Украине полиция следит за чатами объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), чтобы таким образом реагировать на жалобы жителей и мониторить жизнь граждан.
Об этом сообщила полиция Киевской области.
"Полицейские громады на своей территории присоединены к чатам ОСМД для быстрого реагирования на сообщения от жильцов многоэтажных домов", - сообщили правоохранители.
По информации полиции Киевщины, офицеры громад в чате ОСМД "в обязательном порядке отслеживают обыденность жизни граждан того или иного района".
"Следят за недопущением и совершением уголовных и административных правонарушений, а также реагирует на все жалобы от граждан и жителей того или иного района скорым выездом и прибытием на место происшествия", - добавили там.
Правоохранители познакомились с председателями ОСМД, которые в свою очередь должны добавлять в местные чаты каждого из них для того, чтобы "общение с полицейскими офицерами общины было удобным и быстрым".
Напомним, на днях в Киеве пострадал глава объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД). Между мужчинами возник конфликт, житель получил пистолет и произвел выстрел в руководителя ОСМД.
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