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- Украина
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Полиция установила личности исполнителей убийства полковника СБУ Воронича: кем оказались киллеры
Полиция Киева установила личности исполнителей убийства полковника СБУ Ивана Воронича, которое произошло 10 июля в Киеве.
Полиция установила личности киллеров, которые в четверг, 10 июля, убили полковника СБУ в Голосеевском районе Киева. Стражи порядка отметили, что российские спецслужбы заказали убийство Ивана Воронича двум иностранцам.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.
Благодаря совместной работе оперативников полиции Киева и СБУ, следователей, аналитиков уголовного анализа было установлено, причастных к совершению преступления — ими оказались мужчина и женщина, граждане другой страны. Впрочем, правоохранители не уточнили, из какой именно страны киллеры приехали в Украину или как долго находились на территории нашего государства.
По данным следствия, 50-летний полковник СБУ, вышел из дома и направлялся в свой автомобиль. В это время неизвестный подошел к правоохранителю и произвел несколько прицельных выстрелов в упор. От полученных ранений мужчина погиб.
Уже известно, что фигуранты выполняли задачи вражеской спецслужбы. В частности, они получили информацию о месте разрешения схрона с оружием, с помощью которого и убили полковника Воронича.
«После совершенного злоумышленники пытались „залечь на дно“, однако благодаря совместной работе полиции и СБУ было установлено их местонахождение. Во время задержания подозреваемые оказывали вооруженное сопротивление, поэтому они были ликвидированы», — сообщили в полиции.
Напомним, глава СБУ Василий Малюк подтвердил ликвидацию убийц полковника Ивана Воронича. Совместными усилиями Нацполиции и СБУ киллеров нашли в Киевской области, где они пытались скрыться от наказания.