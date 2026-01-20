- Дата публикации
Полиция устроила обыски в трех областях из-за коррупции на мусоре (фото)
В частности, правоохранители посетили горсовет Днепра и частные адреса фигурантов в трех регионах страны.
Нацполиция Украины 20 января проводит следственные действия на территории трех областей по факту хищения государственных средств. Обыски охватили офисы, полигоны твердых бытовых отходов и помещения одного из городских советов.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
В рамках уголовного производства относительно возможного хищения бюджетных средств при сборе, вывозе и захоронении твердых бытовых отходов правоохранители проводят ряд обысков в Днепропетровской, Запорожской и Львовской областях.
Следственные действия происходят на полигонах твердых бытовых отходов, в офисных помещениях, по местам регистрации и проживания фигурантов дела, а также в транспорте, которым они пользуются.
В частности, для изъятия документов один из обысков проводят в коммунальном предприятии в помещении Днепровского городского совета.
Дополнительную информацию обещают обнародовать позже.
К слову, об обысках ранее в этот же день заявлял и городской голова Днепра Борис Филатов.
«Сегодня утром очередные „правоохранители“ уперлись в мэрию с обыском. Якобы на городской свалке что-то не так захоронено», — написал чиновник в Сети.
К слову, в конце декабря Филатов назвал неожиданные причины мусорного кризиса в Днепре, среди которых — рост количества отходов из-за уклонистов. По его словам, мужчины, которые прячутся от ТЦК дома, массово заказывают курьерскую доставку, что ведет к геометрическому увеличению мусора. Также на ситуацию влияет критический дефицит водителей мусоровозов из-за мобилизации, задолженность населения и дополнительная нагрузка от более 200 тыс. переселенцев, которые не платят за услуги вывоза.