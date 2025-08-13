- Дата публикации
Полиция устроила спецоперацию из-за побега уклонистов за границу: более 150 обысков (фото)
Спецоперация направлена на разоблачение организаторов и участников схем, которые помогали уклонистам сбежать за границу.
Правоохранители проводят одновременно во всех областях Украины более 150 обысков в рамках спецоперации по перекрытию каналов переправки мужчин призывного возраста за границу.
Об этом сообщила Нацполиция Украины.
Более 150 одновременных обысков проводят оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции.
Речь идет об организаторах и участниках групп, которые помогают мужчинам сбежать за границу за пределами официальных пунктов пропуска, через систему «Шлях» и изготовлении медицинских документов.
По данным правоохранителей, «услуги» нарушителей стоили 25 тыс. долл.
Спецоперация проводится во всех областях Украины. Детали будут обнародованы после завершения всех следственных действий.
К слову, накануне стало известно, что на Закарпатье пограничники задержали 19 украинских мужчин, которые пытались убежать в Словакию. Нарушители не выполнили требование остановиться, поэтому пограничникам пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов вверх.