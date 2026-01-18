- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 606
- Время на прочтение
- 1 мин
Полиция увеличивает количество патрулей на улицах: какая причина
Из-за чрезвычайной ситуации в энергетике полиция работает в усиленном режиме.
Во время чрезвычайной ситуации в энергетике было увеличено количество патрулей полиции, которые будут нести службу, в том числе в ночное время.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Основные задачи дополнительных патрулей полицейских:
Поддержание публичного порядка, предотвращение воровства и других правонарушений
Недопущение угроз для людей и объектов критической инфраструктуры
Уведомление о воздушной тревоге в случае, если стационарные системы не работают из-за длительного отсутствия электроэнергии
Информирование граждан и предоставление необходимой помощи
В то же время, правоохранители просят граждан без необходимости не выходить из дома в ночное время и обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Строго запрещено производить фото- и видеосъемку работы ПВО, объектов критической инфраструктуры, военных объектов, а также других мест, важных для обеспечения безопасности.
«Шпионаж, коллаборационизм, пособничество государству-агрессору, а также фото-/видеосъемка и несанкционированное распространение информации о перемещении военнослужащих, вооружения и техники могут караться лишением свободы от 3 до 15 лет», — напомнили в МВД.
Ранее сообщалось, что в Киеве разрешили движение такси во время комендантского часа.
Напомним, что в Украине меняют правила комендантского часа. Отныне можно свободно передвигаться по улицам в комендантский час, чтобы добраться до «Пунктов несокрушимости».