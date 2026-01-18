Полиция увеличивает количество патрулей на улицах: какая причина

Полиция усиливает присутствие на улицах / © Полиция Киева

Во время чрезвычайной ситуации в энергетике было увеличено количество патрулей полиции, которые будут нести службу, в том числе в ночное время.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Основные задачи дополнительных патрулей полицейских:

Поддержание публичного порядка, предотвращение воровства и других правонарушений

Недопущение угроз для людей и объектов критической инфраструктуры

Уведомление о воздушной тревоге в случае, если стационарные системы не работают из-за длительного отсутствия электроэнергии

Информирование граждан и предоставление необходимой помощи

В то же время, правоохранители просят граждан без необходимости не выходить из дома в ночное время и обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Строго запрещено производить фото- и видеосъемку работы ПВО, объектов критической инфраструктуры, военных объектов, а также других мест, важных для обеспечения безопасности.

«Шпионаж, коллаборационизм, пособничество государству-агрессору, а также фото-/видеосъемка и несанкционированное распространение информации о перемещении военнослужащих, вооружения и техники могут караться лишением свободы от 3 до 15 лет», — напомнили в МВД.

© МВС

Ранее сообщалось, что в Киеве разрешили движение такси во время комендантского часа.

Напомним, что в Украине меняют правила комендантского часа. Отныне можно свободно передвигаться по улицам в комендантский час, чтобы добраться до «Пунктов несокрушимости».