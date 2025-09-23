Полиция ужесточит наказание за нарушение ПДД: что изменится для водителей и пешеходов

Патрульная полиция Украины / © Shutterstock

Украинская полиция готовит усиление ответственности за нарушение правил дорожного движения (ПДД). На очереди — ряд актуальных законопроектов, которые прорабатывала патрульная полиция, предоставляла официальные выводы и предложения к документам.

Об этом в своей колонке на «Украинской правде» сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Он отметил, что патрульная полиция разработала законопроект, который обеспечивает усиление контроля за нетрезвым вождением. Документом предусмотрена обязательная эвакуация авто на штрафплощадку, если водитель управляет машиной в состоянии опьянения.

Билошицкий сообщил, что в очереди — еще ряд актуальных законопроектов, которые, в частности, прорабатывались патрульной полицией, предоставлялись официальные выводы и предложения к законопроектам по:

усилению ответственности за систематические нарушения ПДД. Так, за повторные нарушения (светофор, обгон, пешеходные переходы) будут большие размеры штрафов и лишение водительских прав;

штраф за нарушение требования об обязательных зимних/всесезонных шинах будет достигать до 8500 грн, в случае повторных нарушений — лишение прав;

появится регулирование персонального электротранспорта, будут определены четкие правила и ответственность пользователей электросамокатов и т.д;

относительно скорости движения, то «нештрафованный порог» снизят с 20 до 10 км/ч, будет четкая градация штрафов за нарушение ограничений скорости;

использование световозвращающих элементов для пешеходов станет обязательным в темное время суток или в условиях недостаточной видимости;

альтернативные инициативы — «система штрафных баллов» для нарушителей и возможность гражданам фиксировать нарушения.

Усиление штрафов за нарушение ПДД

Билошицкий сообщил, что в части ужесточения санкций (штрафов) рассматриваются следующие нововведения:

дрифт — штраф до 17 тыс. грн и лишение прав;

превышение шума — штраф до 34 тыс. грн;

нетрезвое вождение — штраф до 51 тыс. грн, лишение прав и конфискация авто;

управление в состоянии опьянения во время военного положения — возможность конфискации авто в пользу подразделений ВСУ.

«Все эти шаги призваны сформировать главное — ощущение неотвратимости наказания. А именно это, доказывает международный опыт, потому что это дисциплинирует лучше всего», — отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13314, который предлагает значительно ужесточить наказание за превышение скорости. Согласно документу, штрафы будут начинаться уже с +10 км/ч.:

