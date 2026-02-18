Полиция задержала футболиста Колесника, который ударил военного ТЦК: детали

Полиция задержала Даниила Колесника / © Национальная полиция Украины

Дополнено новыми материалами

Полиция Киевской области задержала экс-футболиста «Колоса-2» Даниила Колесника, который ударил военнослужащего ТЦК и СП. За содеянное ему грозит реальный срок заключения.

Об этом сообщила полиция Киевщины, не назвав имени футболиста, однако из контекста понятно, что речь идет именно о Колеснике.

Правоохранители указали, что в Бучанском районе во время конфликта местный житель ударил кулаком в лицо работника ТЦК, который выполнял служебные обязанности. Инцидент произошел в селе Святопетровское.

Мужчина заметил, как военнослужащие ТЦК проверяют военно-учетные документы, подошел к одному из них и спровоцировал ссору. Во время конфликта он умышленно ударил военного кулаком, нанеся ему телесные повреждения.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастного к нападению. 24-летнего мужчину задержали.

После инцидента руководство клуба, за который выступал мужчина, приняло решение о его увольнении.

Следователи начали досудебное расследование по статье «Умышленное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу». Наказание за такое преступление предусматривает от трех до пяти лет ограничения свободы или заключения.

Нападение Колесника на военного ТЦК — что известно

Напомним, 17 февраля стало известно, что нападающий второлигового «Колоса-2» Даниил Колесник ударил работника ТЦК, опубликовав видео инцидента в Instagram. Впоследствии 24-летний футболист, который ранее играл за «Минай» и «Левый Берег», удалил запись и закрыл свою страницу.

Киевский областной ТЦК осудил нападение футболиста на военнослужащего, отметив недопустимость насилия в отношении представителей Сил обороны. В ведомстве заявили, что подобные инциденты препятствуют мобилизации и подыгрывают российской пропаганде, тогда как доукомплектование подразделений является критически важным для стабильности фронта.

Ковалевский «Колос» уволил Колесника из-за нападения на работника ТЦК и публикации видео инцидента. Клуб официально извинился перед обществом и военными, подчеркнув недопустимость насилия и свою неизменную поддержку ВСУ.