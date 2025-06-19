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Полиция задержала подозреваемого в убийстве ребенка в Одессе — ему грозит пожизненное заключение
Подозреваемым в убийстве 7-летней Саломеи Тарасюк оказался местный житель. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
В Одессе правоохранители задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к гибели девочки Соломии Тарасюк. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Согласно следствию, подозреваемый жил недалеко от семьи погибшей девочки. Ребенок был знаком с мужем, поэтому бесстрашно пошел с ним в его дом, где он лишил его жизни.
Предварительные выводы указывают, что смерть наступила в результате удушения.
Чтобы скрыть преступление, мужчина вывез тело ребенка в коробку на расстояние нескольких кварталов и оставил в подвале одного из домов.
Полиция собрала доказательства и отправит их на экспертизу. Специалисты по ДНК также взяли образцы биологических следов — как у погибшей девочки, так и у подозреваемого.
Преступник ранее находился в розыске по ТЦК и СП. Его задержали за и сейчас решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка и избрании меры пресечения.
За совершенное преступление ему может угрожать пожизненное заключение.
Расследование продолжается. Правоохранители выясняют все детали трагедии.
Напомним, семилетняя Соломия Тарасюк вышла из дома 18 июня вечером и не вернулась. На следующий день, 19 июня, правоохранители нашли девочку без признаков жизни.