Полиция задержала подозреваемого в убийстве семилетней Саломеи Тарасюк / © ГУ НП в Одесской области

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В Одессе правоохранители задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к гибели девочки Соломии Тарасюк. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Согласно следствию, подозреваемый жил недалеко от семьи погибшей девочки. Ребенок был знаком с мужем, поэтому бесстрашно пошел с ним в его дом, где он лишил его жизни.

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Предварительные выводы указывают, что смерть наступила в результате удушения.

Правоохранители собрали улики / © ГУ НП в Одесской области

Полиция опрашивала местных жителей / © ГУ НП в Одесской области

Чтобы скрыть преступление, мужчина вывез тело ребенка в коробку на расстояние нескольких кварталов и оставил в подвале одного из домов.

Полиция собрала доказательства и отправит их на экспертизу. Специалисты по ДНК также взяли образцы биологических следов — как у погибшей девочки, так и у подозреваемого.

Специалисты по ДНК взяли образцы биологических следов у подозреваемого / © ГУ НП в Одесской области

Преступник ранее находился в розыске по ТЦК и СП. Его задержали за и сейчас решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка и избрании меры пресечения.

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За совершенное преступление ему может угрожать пожизненное заключение.

Расследование продолжается. Правоохранители выясняют все детали трагедии.

Напомним, семилетняя Соломия Тарасюк вышла из дома 18 июня вечером и не вернулась. На следующий день, 19 июня, правоохранители нашли девочку без признаков жизни.

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