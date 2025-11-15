- Дата публикации
Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве военного ради денег
В полицию обратилась мать пропавшего, после чего начались поиски мужчины.
Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве военнослужащего. Мужчина исчез, поехав покупать подержанный автомобиль «ВАЗ».
Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небитов.
«В полицию обратилась мать воина, уехавшего покупать старенький „ВАЗ“ и бесследно исчез. Спустя время его тело обнаружили в лесу на границе Кировоградской и Черкасской областей с огнестрельным ранением», — отметил он.
Выяснилось, что выжившего на фронте защитника заманил в ловушку под видом продажи автомобиля и застрелил ради денег ранее судимый 50-летний мужчина из Кировоградщины.
В 2017 году он уже был привлечен к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия (носил пистолет «для самозащиты и отражения гипотетического нападения»).
