Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве военного ради денег

Злоумышленник задержан / © Getty Images

Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве военнослужащего. Мужчина исчез, поехав покупать подержанный автомобиль «ВАЗ».

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небитов.

«В полицию обратилась мать воина, уехавшего покупать старенький „ВАЗ“ и бесследно исчез. Спустя время его тело обнаружили в лесу на границе Кировоградской и Черкасской областей с огнестрельным ранением», — отметил он.

Выяснилось, что выжившего на фронте защитника заманил в ловушку под видом продажи автомобиля и застрелил ради денег ранее судимый 50-летний мужчина из Кировоградщины.

В 2017 году он уже был привлечен к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия (носил пистолет «для самозащиты и отражения гипотетического нападения»).

Напомним, в Киевской области 48-летний мужчина после ссоры до смерти избил свою сожительницу. Подозреваемый был задержан, ему грозит до 10 лет заключения.