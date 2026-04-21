Полицию на фронт и новый закон об оружии: в МВД анонсировали кардинальные изменения после теракта в Киеве

Игорь Клименко / © Associated Press

Украинская правоохранительная система готовится к масштабной трансформации. Каждый полицейский должен получить опыт работы в реальных боевых угрозах. Кроме того, ведомство планирует кардинально обновить подходы к вооружению гражданских и тактике уличных патрулей.

Об этом рассказал глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко во время встречи с журналистами.

Министр убежден, что пребывание в тылу не дает полицейским полного понимания ситуации в стране. Клименко предложил ввести обязательную командировку для всего личного состава.

«Всех полицейских стоило бы на месяц-два отправлять если не на фронт, то хотя бы в прифронтовую зону», — подчеркнул Клименко.

По мнению главы МВД, такой опыт позволит полиции быть более мобильной и готовой к вызовам, которые принесла война.

Легализация оружия и обязательное обучение

Отдельное внимание министр уделил вопросу гражданского оружия. Он подчеркнул, что в Украине наконец-то должно появиться четкое законодательство, классифицирующее средства самообороны и охоты.

«Я хочу закон о гражданском оружии. Виды оружия: карабины, охотничье — гладкоствольное, нарезное — все это нужно классифицировать», — заявил министр.

Однако Клименко отметил, что право на владение оружием должно предоставляться только после прохождения жесткой учебы. Это касается как правил стрельбы, так и норм безопасного обращения с опасными предметами.

Новые протоколы после трагедии

Толчком к пересмотру внутренних инструкций полиции стала кровавая стрельба в Голосеевском районе Киева 18 апреля, в результате которой погибли семь человек. По указанию президента, ведомство уже начало обновлять программы подготовки.

Министр пояснил, что сегодня патрульный не может чувствовать себя в безопасности даже при вызове на бытовой конфликт.

«Мы говорим о тактике действий с использованием вооружения, боеприпасов, которые могут быть на руках у граждан. То есть, каждый день, когда приезжает на условную хулиганку, патруль должен быть готов, что в него могут бросить, как минимум, гранату», — отметил Клименко.

Теракт в Киеве — последние новости

Напомним, 18 апреля произошел теракт в Киеве. Во время того, как стрелок уходил и расстреливал людей, сотрудники полиции скрылись вместо того, чтобы спасать людей. После этой ситуации в соцсетях появилось видео, как полицейские убегают от стрелка и покидают гражданского человека под огнем.

На период проверки и проведения служебного расследования этих сотрудников полиция была отстранена от исполнения служебных обязанностей. Впоследствии им объявили подозрение из-за их побега.

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал об обстоятельствах действий патрульных во время стрельбы в Киеве.

По его словам, сначала правоохранители получили вызов о хулиганстве, однако уже по дороге узнали о стрельбе и раненых.

«То, как они повели себя в этот момент — это большой стыд. Два взрослых человека, присягавших на защиту, оставили этого мальчика сидеть на асфальте, а сами скрылись», — заявил министр.

В то же время, Клименко подчеркнул, что этот случай нельзя переносить на всю систему правоохранительных органов, хотя действия конкретных патрульных назвал проявлением психологической слабости.

Поэтому 19 апреля начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал рапорт об отставке. Впоследствии Клименко сообщил, что Жуков станет советником главы Национальной полиции.