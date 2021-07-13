Поливал водой и обмахивал: в Одессе неравнодушный мужчина спас от жары птичку (видео)

Видео спасения пернатого так растрогало местных, что они начали делиться им в соцсетях.

На курорте Аркадия в Одессе от жары спасаются не только люди, но и животные. Там мужчина помог птичке, которой стало плохо.

Видео того, как мужчина оказывает пернатому помощь, пользователи опубликовали в социальных сетях.

На ролике видно, что мужчина стоит под деревьями и поливает водой птичку, которая лежит у него на руках. Чтобы пернатый скорее пришел в себя, местный Дулиттл обмахивал его ладонью.

Под видео пользователь написал комментарий, с которым невозможно не согласиться.

На курорте в Одессе мужчина спас птичку от жары

"Охранник спасает птичку. Охлаждает ее. Ничего милее вы сегодня не увидите", — написал пользователь.

Напомним, что в Киеве мужчина, который сел отдохнуть на лавочку, стал звездой соцсетей, погладив ворону, которая решила составить ему компанию.

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