Поливальный понедельник 2022 года: дата, традиции и обычаи украинского народа

Читайте в материале ТСН.ua, когда поливальный понедельник 2022 года и какие традиции украинского народа существуют в этот день.

Второй день пасхальных праздников также называют "Поливальным понедельником" или "Обливальным понедельником". Такое название он получил из-за древнего обычая, по которому парни обливали девушек водой в понедельник после Пасхи.

Когда Поливальный понедельник 2022 года

Этот народный праздник всегда выпадает на первый день после Пасхи. 2022 светлое Христово Воскресение христиане восточного обряда празднуют 24 апреля, а значит, Поливальный понедельник будет 25 апреля.

История этого дня

Открытка, на которой изображен Поливальный понедельник / commons.wikimedia.org

Наши предки наделяли воду целебными свойствами. У славян даже было утверждение, что человек "очищается" наружно и внутренне, проходя ритуал полива водой. При Киевской Руси Поливальный понедельник было принято праздновать три дня, которые носили название "Волочильники". За этот период пытались облить как можно больше людей. Со временем языческие традиции тесно сплелись с христианской верой. Однако символизм этого дня остался неизменным – радость от прихода весны, очищение тела и души, пробуждение природы.

А вот так празднуют Поливальный понедельник в современном Львове:

Поливальный понедельник: традиции и обычаи

В древности парни еще на рассвете начинали ходить по домам, где жить молодые девушки, с ведрами воды. Ребята обливали их, а получали писанки в знак благодарности. Существовало поверье, что "облитая" водой в Поливальный понедельник девушка скорее выйдет замуж.

На Гуцульщине был широко распространен другой обычай, который больше похож на ухаживание. Девушка должна была успеть подарить парню писанку до того, как он ее обольет водой. Также писанки прятали за пазухи, а ребята должны были во что бы то ни стало достать их. После "борьбы", парень получал писанку, вел девушку к водоему и обливал водой.

Поливальный понедельник в разных регионах Украины праздновали по-разному / pixabay.com

Считалось настоящим позором для девушки возвращаться домой в Поливальный понедельник сухой. Поэтому девушки даже просили ребят их обливать. В некоторых регионах Украины такой жест от парня означал, что девушка ему небезразлична и у него серьезные намерения. Если чувства взаимны, то парень получал вышитый платок или писанку. Также на пасхальных праздниках нужно было танцевать только вместе.

На Закарпатье существовала другая традиция – здесь девушек толкали в реку, а потому в Поливальный понедельник они даже не подходили к воде. Однако ребята могли запросто схватить девушку, занести ее к любому ручью и облить водой. Также существовал интересный обычай, когда в дом, где жила девушка, приходили ребята и трижды говорили: "Пришли мыть". Девушка выходила, ей поливали воду на руки. Она ею умывалась, а потом дарила каждому парню писанку.

Поливальный понедельник по-разному празднуют в разных городах и селах, хотя древние традиции сохранились сейчас только в областях на западе страны. Больше всего любит этот день молодежь.