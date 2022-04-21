Полк "Азов" в Мариуполе уничтожил технику оккупантов

Бойцы "Азова" ликвидировали 3 танка и 2 БМП российских оккупантов.

Защитники Мариуполя, находясь в окружении врага, продолжают "кошмарить" российских оккупантов. На этот раз они ликвидировали несколько единиц вражеской техники.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Азова".

"Несмотря на сверхсложную ситуацию, полк «Азов» за последние двое суток уничтожил:

3 танка, 2 БМП и БТР оккупантов", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин назвал нецелесообразным штурм промзоны "Азовсталь" в Мариуполе, отдал приказ отменить его. Он также утверждает, что всем сдавшимся в плен в этом городе гарантирована жизнь.

Напомним,оккупанты бомбят "Азовсталь" в Мариуполе, где находятся украинские военные и гражданские жители. Российские оккупанты нанесли удары по территории предприятия сверхтяжелыми авиабомбами. В настоящее время завод разбомблен и практически полностью уничтожен.

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