Полки будут полными, но кошелек опустеет: украинцев предупредили о резком удорожании (список)

Цены на товары / © Pixabay

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Дефицита товаров в магазинах не ожидается, однако уничтожение крупных складов может привести к удорожанию отдельных товаров из-за перестройки логистики.

Об этом сообщил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран в эфире Киев24.

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Он отметил, что около 80% продуктов питания в Украине производится внутри страны, поэтому сети могут перейти на прямые поставки от производителей.

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«Я поддерживаю ту позицию, о которой вы говорили, что это временный сбой в логистике. Просто все склады, которые обеспечивали Киевщину, город Киев, сегодня, к сожалению, физически уже уничтожены. Но, тем не менее, я думаю, что в ближайшее время большие сети будут перестраивать свою логистику и эти товары появятся», — уверен он.

По его прогнозу, цены вырастут на импортные товары, топливо, технику и химическую продукцию. Причина — более высокие расходы на доставку и страхование.

«Ведь порты, если до 2025 года это в основном были зерновые коридоры, то с 2025 года процентов 40 — это уже шли грузы. Это было не только зерно, но и химия, машины, электрогенераторы, оборудование. То есть 40 процентов уходило по морю, а 20 процентов — продукты питания, которые Украина не производит», — отметил Непран.

Он считает, что планом россиян является повышение цен на импорт, поэтому они наносят удары по логистическим центрам.

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«Поэтому, когда мы говорим о дефиците, то дефицита пустых полок не будет. Будут скорее дорогие полки. То есть все это у нас будет, но расходы на логистику, на страхование, на доставку, на это вырастут. Здесь нужно быть готовым к тому, что будем платить немного денег», — подытожил эксперт.

Цены в Украине — последние новости

Напомним, до конца года в Украине ожидается рост цен на продукты. К концу 2026 года хлеб может подняться на 10% по сравнению с августовской стоимостью. Сыры, масло, молоко и сметана могут прибавить 5–7% к нынешним ценникам.

Между тем, эксперты прогнозируют рост курса валют. Девальвация гривны в августе продолжится. Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин предполагает, что доллар будет в коридоре 45–46 грн/доллар на межбанковском рынке, а евро будет в коридоре 50,5–52 грн/евро.

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