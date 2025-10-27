Полковник Манько опубликовал фото с секретными военными картами: новый скандал

Валентин Манько / © Новинарня

Полковник Валентин Манько, который может стать командующим вновь Штурмовым войском, снова попал в скандал — на этот раз его обвинили в размещении в соцсетях фотографий засекреченных карт.

Во всех деталях скандала разбирался ТСН.ua.

Что на картах

Волонтер и общественный активист Сергей Стерненко сообщил, что Манько обнародовал в TikTok снимки с картами, имеющими гриф «Тайно». По его словам, распространение таких материалов может помочь врагу.

Неизвестно, когда именно полковник сделал эти снимки, но «Громадське» отмечает, что одному из них не менее года.

Кроме того, в комментариях Манько изложил еще более подробную карту, если «кому-то хочется рассмотреть поближе».

Реакция Сети на скандальные фото

Также Стерненко собрал реакцию других милитари-блоггеров на такую «проделку» Манько.

Между тем нардепка Марьяна Безугла пожаловалась, что подвергалась «травкам» из-за того, что якобы «навела ракету на Днепр», хотя тогда никаких секретных документов она не публиковала.

Наказания не будет?

Украинский военный блоггер Богдан Мирошников отметил, что до сих пор нет реакции высшего военного командования на такую затею Манько.

Он намекнул, что из-за этих скандалов должен понести ответственность тот, чьей креатурой является Манько — то есть главком Сырский.

Карта Манько отличается от карт DeepState: неосведомленность или реальное искажение информации

В DeepState отметили, что информация на одной из карт полковника сильно отличается от той, которая отображена на их собственных картах.

«Это может быть как сознательное искажение реальной обстановки перед Главнокомандующим, так и реальные позиции Сил Обороны, часто выставляются для бумажного содержания села. В большинстве приказ на отход с таких позиций не дают или дают когда уже поздно», — говорится в сообщении.

OSINT-группа «КиберБорошно» обратила внимание на несоответствие между изображенной на фото оперативной обстановкой и данными интерактивной карты DeepState — в районе Вербового–Березового на Днепропетровщине разница достигала около 9 км.

Карта Манька

Карта DeepState

Командир 108 отдельного штурмового батальона «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов также прокомментировал эту разницу.

«Не могу понять, что этого человека рассматривают как кандидата на должность командующего штурмовыми войсками. Боюсь, что главнокомандующий (Александр Сырский — Ред.) воспринимает ситуацию, описанную в этом докладе, как реальную», — написал он.

Действительно ли этими публикациями хотели запутать врага

В Сети некоторые пользователи высказали предположение, что эти фото — умышленный вброс, чтобы запутать россиян.

Однако аналитик Inform Napalm Антон Павлушко в комментарии «Эспрессо» отрицает это мнение.

Павлушко на видео обратил внимание на пол в кабинете, по которому можно определить локацию, где он расположен.

«Я на тех фото больше обратил внимание на пол в кабинете — он очень своеобразен, там плитка или линолеум специфический. Кому надо — могут даже сказать, где это видео могло быть сделано. Особенно если это где-то в прифронтовой зоне, какой-то странный подвал, то местные уже могли и сказать, что это за свиноферма, или где такой пол», — объяснил эксперт.

По его словам, из-за этого есть большие сомнения, что это видео могли выложить умышлено, чтобы ввести в заблуждение врага.

«Даже если это какая-то сложная спецоперация, многоходовка, то в таких кадрах в такое верится тяжело», — подчеркнул Павлушко.

Предыдущие скандалы с Манько — российская музыка и слухи о рэкете

Напомним, ранее Валентин Манько попал в скандал, когда «выплыло» видео, на котором он танцевал под российскую музыку, а также проверял, кто он из сериала «Слово пацана». Видео были сняты в 2023-2024 годах.

Сам Манько объяснил, что выкладывал видео с российскими песнями, когда еще не был медийным и известным общественности. Он объяснил, что получал образование на русском языке, но заверил, что сейчас общается на украинском, и пообещал изменить отношение к соцсетям.

Впоследствии Манько выложил видео, на котором танцует под песню Степана Гиги «Золото Карпат» с подписью «Теперь я настоящий украинец?»

Кроме того, издание «Бабель» публиковало материал, в котором упоминало, что Манько фигурировал в обвинениях в рейдерстве во время АТО в 2014 году.

В Виhus.info в 2018 году вышло расследование, где утверждалось, что во время АТО Манько со своими людьми мог быть причастен к грабежам фермеров.

«Нас положили на землю, связали руки, отвели в подвальное помещение. Первоначальный допрос там Манько проводил. Пока меня держали в подвале — ограбили мое „Скиф“», — передают «бигусы» рассказ предпринимателя Александра Потуги.

В этой же статье ветеран АТО Владислав Гриценко рассказывал, что в ноябре 2014 года один из фермеров приехал на передовую, в Пески, чтобы попросить помощи от действий Манько.

«Мы возвращались из тяжелого сражения под Донецким аэропортом. У нас было несколько раненых, двое ребят заживо сгорели. У ворот нашего лагеря стоял человек с машиной на днепропетровских номерах, который хотел поговорить с командиром. Он был в истерике, говорил: „Ребята, помогайте, не знаю что делать. Вооруженные люди захватили семью и детей“» — рассказывал Владислав Грищенко.

«В бинокль мы увидели, что по территории гуляют действительно люди в „мультикаме“, одной униформы, форма довольно новая, с автоматами Калашникова, калибра 5,45. У нас большой опыт разведки. Мы разоружили их, связали. Они сказали, что они люди Валика Манько и выполняют приказ Валика Манько. Мы привезли задержанных, бросили в камеру. Утром приезжал Валик Манько с охраной. Заходил к Дмитрию Ярошу. И он забрал своих людей и забрал оружие», — утверждал Грищенко.

Стоит заметить, что сам Манько в комментариях СМИ открыто отрицал эти обвинения и уверял, что никаких подозрений из-за этих упреков правоохранители ему никогда не выдвигали.