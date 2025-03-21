Полковник медслужбы помог жене получить почти миллион "боевых" выплат: теперь его ждет суд

В то же время, женщина не была военнослужащей и все время оставалась дома с ребенком.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении полковника медицинской службы и военнослужащего, которые оформили жену полковника медицинской сестрой и незаконно выплатили ей почти миллион гривен "боевых".

Обвинительный акт направлен в суд, сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что полковник медслужбы одного из подразделений ВСУ договорился с командиром медицинской роты о трудоустройстве своей жены. В то же время, женщина не была военнослужащей и все время оставалась дома с ребенком.

Полковник лично контролировал процесс оформления супруги и начисления выплат. Необходимые документы она посылала через мессенджер, даже не приезжая для личной подписи. С июля 2023 года она формально занимала должность медицинской сестры отделения реабилитации и восстановительного лечения.

На самом деле женщина ни разу не появилась в воинской части, но по фиктивным документам ежемесячно получала денежное довольствие и дополнительное вознаграждение за якобы участие в боевых действиях. За восемь месяцев она незаконно получила около 1 млн грн.

Полковник, его жена и командир медицинской роты обвиняются в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения, совершенном организованной группой в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Кроме того, командир медицинской роты обвиняется в составлении заведомо ложных официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Во время обыска в доме полковника медслужбы правоохранители обнаружили автомат и почти 500 патронов. Выяснилось, что оружие принадлежало погибшему военнослужащему и числилось как утраченное в бою.

По этому факту полковник также обвиняется в похищении оружия военнослужащим в условиях военного положения и незаконном хранении боеприпасов (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.

Напомним, в Киевской области командир воинской части незаконно оформил миллионные боевые выплаты.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СКАНДАЛЫ В АРМИИ! Кто платил "боевые" собственным дружинам, кто строил хоромы и брал поборы с бойцов?!

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