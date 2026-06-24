Полковник полиции помогал выращивать кукурузу на военном полигоне: как его наказали

Кукурузное поле. Иллюстративное изображение / © pixabay.com

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Бывшего начальника районного отделения полиции признали виновным в содействии выращиванию кукурузы на Чугуевском военном полигоне в Харьковской области. Ущерб, нанесенный этой противозаконной деятельностью Министерству обороны, превысил 1,3 млн грн.

Об этом сообщает «Кременчугская газета» со ссылкой на материалы судебного дела.

Козельщинский районный суд Полтавской области признал бывшего начальника Печенежского отделения полиции Харьковской области виновным в превышении служебных полномочий и пособничестве в самовольном захвате земель оборонного назначения.

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Как установил суд, осенью 2019 года на территории Чугуевского военного полигона, относящегося к землям обороны Министерства обороны Украины, гражданские лица, среди которых был первый заместитель председателя Печенежской РГА, самовольно заняли более 31 гектара земли. Этот участок засеяли кукурузой и приступили к сбору урожая.

В ходе проверки правоохранители изъяли сельскохозяйственную технику, которая использовалась для сбора урожая, и организовали её охрану. Однако уже на следующий день тогдашний руководитель райотдела полиции, как установил суд, отдал незаконное распоряжение снять полицейский наряд с места хранения техники.

Согласно материалам дела, чиновник также сообщил подчинённым ложную информацию о якобы отказе суда наложить арест на изъятые автомобили, хотя соответствующее ходатайство на тот момент ещё не подавалось. В результате это позволило причастным лицам продолжить пользоваться техникой и скрыть орудия правонарушения.

Суд пришел к выводу, что в результате самовольного использования земель оборонного назначения государству в лице Министерства обороны Украины был нанесен ущерб на сумму 1 млн 339 тыс. 711 грн.

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Бывший полицейский вину не признал, заявив, что действовал из-за нехватки личного состава и необходимости расследовать другие преступления. В то же время суд признал его вину полностью доказанной на основании письменных доказательств, протоколов, рапортов и экспертиз.

Согласно приговору суда, бывшему начальнику райотдела назначено 8 лет лишения свободы с запретом занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет. Также его лишили специального звания «полковник полиции».

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, ранее сообщалось о раскрытии масштабной коррупционной схемы, организованной высокопоставленными сотрудниками Нацполиции.

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По данным следствия, руководители территориальных подразделений полиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях могли способствовать беспрепятственной деятельности сети порностудий, на которых незаконно изготавливали и распространяли через Интернет видеоконтент эротического и порнографического характера.

В ходе обысков у высокопоставленных сотрудников Нацполиции был изъят элитный автопарк из шести автомобилей, а также наличные деньги в различных валютах на общую сумму свыше 22,6 млн грн.

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