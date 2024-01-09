Полковник в отставке из Житомира шпионил для разведки "Вагнера": он едва не бежал из Украины (фото)

Злоумышленника разоблачили на шпионской деятельности, но отпустили под залог. Мужчина уплатил деньги и пытался бежать за границу.

В Житомире к 15 годам лишения свободы приговорен полковник в отставке, работавший на разведку ЧВК "Вагнер".

Об этом передают Офис генпрокурора и СБУ.

Российским агентом оказался экс-замначальника штаба одной из танковых армий бывшего СССР, который в начале 1990-х ушел в отставку. Отставник был завербован Россией в сентябре 2022 года.

С сентября 2022-го до февраля 2023 года активно сотрудничал с разведкой "Вагнера". Шпионить мужчине помогал военный опыт. Среди основных его задач в армии СССР была организация военной разведки. Такая должность позволяла злоумышленнику сформировать широкие личные связи среди военных.

Завербовали полковника в отставке дистанционно, через запретную соцсеть "Вконтакте", где мужчина распространял прокремлевские сообщения и комментарии.

После инструктажа российский агент получил псевдоним "Снаров" и приступил к выполнению задач.

В зоне его особого внимания были обучающие центры и полигоны ВСУ, а также объекты СБУ. Осужденный изучал расположение стратегически важных объектов, воинских частей, численность маршрутов передвижения военной техники. Отслеживал наличие оборонных объектов возле админпостроек и правоохранительных ведомств.

Полученные разведданные наносил на подробную карту, фотографировал и посылал вражеской разведке.

Кроме того, злоумышленник пытался собрать максимум персональных данных военнослужащих, правоохранителей и представителей органов местного самоуправления.

Эта информация требовалась врагу, чтобы отобрать потенциальных кандидатов для вербовки и расширения собственной агентурной сети.

Сначала злоумышленника отпустили под залог

Шпион был задержан в марте 2023 года. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога более чем в 200 тыс. грн. Средства были внесены.

Фигурант во время обысков

Сразу после этого злоумышленник пытался бежать в Беларусь и был задержан сотрудниками СБУ в 300 метрах от границы.

Во время обыска у него изъята большая сумма наличных и записная книжка с разведывательной информацией о подразделениях украинских войск.

Суд назначил ему 15 лет тюремного заключения.