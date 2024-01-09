Полковник в отставке из Житомира шпионил для разведки "Вагнера": он едва не бежал из Украины (фото)

Злоумышленника разоблачили на шпионской деятельности, но отпустили под залог. Мужчина уплатил деньги и пытался бежать за границу.
В Житомире к 15 годам лишения свободы приговорен полковник в отставке, работавший на разведку ЧВК "Вагнер".
Об этом передают Офис генпрокурора и СБУ.
Российским агентом оказался экс-замначальника штаба одной из танковых армий бывшего СССР, который в начале 1990-х ушел в отставку. Отставник был завербован Россией в сентябре 2022 года.
С сентября 2022-го до февраля 2023 года активно сотрудничал с разведкой "Вагнера". Шпионить мужчине помогал военный опыт. Среди основных его задач в армии СССР была организация военной разведки. Такая должность позволяла злоумышленнику сформировать широкие личные связи среди военных.
Завербовали полковника в отставке дистанционно, через запретную соцсеть "Вконтакте", где мужчина распространял прокремлевские сообщения и комментарии.
После инструктажа российский агент получил псевдоним "Снаров" и приступил к выполнению задач.
В зоне его особого внимания были обучающие центры и полигоны ВСУ, а также объекты СБУ. Осужденный изучал расположение стратегически важных объектов, воинских частей, численность маршрутов передвижения военной техники. Отслеживал наличие оборонных объектов возле админпостроек и правоохранительных ведомств.
Полученные разведданные наносил на подробную карту, фотографировал и посылал вражеской разведке.
Кроме того, злоумышленник пытался собрать максимум персональных данных военнослужащих, правоохранителей и представителей органов местного самоуправления.
Эта информация требовалась врагу, чтобы отобрать потенциальных кандидатов для вербовки и расширения собственной агентурной сети.
Сначала злоумышленника отпустили под залог
Шпион был задержан в марте 2023 года. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога более чем в 200 тыс. грн. Средства были внесены.
Сразу после этого злоумышленник пытался бежать в Беларусь и был задержан сотрудниками СБУ в 300 метрах от границы.
Во время обыска у него изъята большая сумма наличных и записная книжка с разведывательной информацией о подразделениях украинских войск.
Суд назначил ему 15 лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области блоггер работал на оккупантов и сдавал позиции Сил обороны.
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