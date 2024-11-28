Полковник запаса ВСУ назвал зарплату, которую должны получать военные

Свитан также высказался по поводу оптимального возраста для призыва в ряды ВСУ.
По статистике, воевать может 1% населения. И чтобы этих людей привлечь в армию, нужен механизм мотивации – финансовое обеспечение. В мирное время зарплата военного должна составлять около 3 тыс. долларов в месяц, а во время военного эта сумма должна удваиваться. Именно столько должны получать военные, несущие службу и выполняющие боевые задачи на передовой.
Об этом в интервью УНИАН сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
Рассвет также высказался относительно оптимального призывного возраста в ряды ВСУ. По его мнению, это 21-49 лет. И в Украине не должно быть принудительной мобилизации, поскольку в армию должны попадать мотивированные, профпригодные люди, а "бусифицированные" не смогут выполнять боевые задачи, ведь у них нет мотивации.
"По статистике, воевать может 1% от населения. В украинских реалиях — это 300-350 тысяч человек. И чтобы этот 1% привлечь в армию, нужен механизм мотивации. А пока мотивационный инструмент только один — это финансовое обеспечение. Первое, что нужно сделать, — это поднять выплаты военнослужащим", — сказал аналитик.
3000 долларов в месяц, учитывая мировые градации, а во время военного времени в два раза больше, "та сумма, которую должны получать военные, которые несут службу, выполняя боевые задачи в зоне боевых действий".
Ранее военный аналитик Денис Попович сказал, что если полномасштабная война будет продолжаться еще несколько лет, в Украине будут воевать все мужчины.
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