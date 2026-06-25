Полковнику СБУ, который «сливал» информацию об обороне Украины, вынесли приговор за государственную измену

Дмитрий Козюра после задержания

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Бывший начальник штаба Антитеррористического центра при СБУ Дмитрий Козюра приговорен к пожизненному лишению свободы за государственную измену в условиях военного положения.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в своих социальных сетях.

По данным прокуратуры, полковник — кадровый офицер СБУ, имевший доступ к государственной тайне — был завербован российской ФСБ ещё в марте 2018 года во время пребывания в Вене. За денежное вознаграждение он обязался собирать и передавать оборонную информацию, в частности секретные данные, в интересах российских спецслужб.

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«С тех пор он находился в постоянной связи со своими российскими кураторами. Для конспирации связь с представителями российских спецслужб осуществлял через посредника. Шифрограммы подписывал лично», — говорится в заявлении Кравченко.

Активная шпионская деятельность российского «крота» в СБУ развернулась после начала полномасштабного вторжения.

В течение 2024–2025 годов Козюра систематически передавал информацию о последствиях ракетных ударов по объектам в Киеве, местах дислокации подразделений СБУ, данные о воинских частях, служебные и аналитические документы. Кроме того, он передал материалы с грифом «секретно» об объектах критической инфраструктуры, включая газотранспортную систему, а также о планах усиления противовоздушной обороны на этих объектах.

В феврале 2025 года предателя разоблачили. На допросе он признал факт сотрудничества с ФСБ за финансовое вознаграждение.

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«Тот, кто носил украинские погоны и начал работать на ФСБ, становится врагом Украины. Для таких — только самое суровое наказание», — подчеркнул генеральный прокурор.

В четверг, 25 июня, суд вынес Козюре приговор — пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее в Одессе разоблачили священнослужителя УПЦ МП, которого российская разведка могла использовать для наведения ударов «Искандерами».

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