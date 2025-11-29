Полмиллиона киевлян остались без света: ДТЭК и "Укрэнерго" о последствиях вражеских обстрелов

Отключение света в Украине

После ночного и утреннего обстрела энергетических объектов в Киеве около 500 тысяч жителей столицы оказались без света.

Об этом сообщили в ДТЭК и «Укрэнерго».

В ДТЭК заявили, что обесточивание зафиксировали в части Оболонского, Соломенского, Шевченковского, Подольского, Голосеевского и Святошинского районов

Аварийные бригады работают на местах поражений — специалисты оценивают масштабы повреждений и начинают восстановление электроснабжения.

По информации «Укрэнерго», атака стала уже седьмой массированной ракетно-дроновой за последние два месяца. В результате ударов утром 29 ноября значительное количество потребителей осталось без электроэнергии не только в Киеве, но и в Киевской и Харьковской областях. Там, где позволяют условия, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Из-за последствий сегодняшней и предыдущих атак во всех регионах применяют почасовые отключения для населения и ограничения мощности для промышленных и бизнес-потребителей.

«Укрэнерго» также сообщает о росте спроса на электроэнергию. По состоянию на 8:30 29 ноября общее потребление было на 2,1% выше, чем неделю назад. Вчерашний вечерний максимум потребления оставался на уровне предыдущих суток.

Энергетики призывают граждан экономить электроэнергию, минимизировать использование мощных приборов и, по возможности, переносить энергоемкие процессы на период после 22:00. Такие меры помогут сократить продолжительность вынужденных отключений.

«Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)», — добавили в «Укрэнерго».

Напомним, в столице на фоне российской комбинированной атаки перекрыто движение транспорта по Харьковскому шоссе, на правом берегу города задерживаются троллейбусы и трамваи.