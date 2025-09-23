Полмиллиона на розы: сеть возмутилась из-за подарка вместо помощи ВСУ

Розовый медведь

Реклама

Недавно в соцсетях разгорелся очередной скандал. На этот раз объектом споров стал огромный розовый мишка, стоимость которого составила более полумиллиона гривен.

Пока одни пользователи возмущались из-за чрезмерной расточительности, другие начали искать заказчика. В результате в центре скандала оказался народный депутат.

Что известно о скандальной композиции из роз и кем оказался заказчик — узнайте в материале ТСН.ua.

Реклама

Сеть взбудоражил гигантский розовый мишка

Флористка и владелица студии цветов «Freesia» Анастасия Скальницкая опубликовала фото с огромным медведем, полностью изготовленным из роз. В письме женщина указала, что стоимость этой композиции составила 536 тысяч гривен.

Медведь из роз

Фото быстро разлетелись сетью с подписями: «В Киеве молодой парень подарил букет девушке в виде мишки за 536 тысяч гривен». Пользователи начали осуждать заказчика и заявлять о его безвкусице и расточительности:

«Я без осуждения скажу, что в Европе, например. Это считается кринжем, цыганщиной»;

«Все уже видели медведя из роз за 560 тысяч гривен? Знаете, что поражает? Не цена, а тупость. Если бы купили машину или квартиру за такие средства, это вещи, которые прослужат долгое время».

В то же время, некоторые корреспонденты начали подсчитывать, что можно было бы приобрести для ВСУ за эти средства: 20 — 25 FPV-дронов или несколько тепловизоров.

Рекорд Украины

Однако создание огромного медведя из цветов помогло Анастасии Скальницкой установить национальный рекорд, о чем она отмечала в соцсети Treads.

Реклама

По ее словам, на создание композиции ушло 10 190 роз.

Самое большое количество цветов позволило флористике установить рекорд в номинации «Самое большое количество роз в композиции», что и подтвердили специалисты Книги рекордов Украины.

© соцмережі

Кроме критики, в сети также выражали восхищение мастерством авторов букета.

«Понимаю, что у многих есть разное мнение, но я горжусь, что в нашей стране люди могут позволить себе удивлять. И поверьте, у кого есть такие достижения, помогает не меньше», — отметила Анастасия Скальницкая.

Реклама

В соцсетях распространили вероятную информацию о заказчике

Вскоре после скандала в Сети телеграмм-канал «Insider UA» обнародовал неподтвержденную информацию о том, что вероятным заказчиком композиции из роз является народный депутат от фракции «Слуга Народа» Артем Дубнов. Согласно сообщению, мужчина подарил эту композицию своей девушке — основательнице бренда женской одежды «DaLee» Даниэле Косянчук.

Избран в Верховную Раду в 2019 году, до этого он работал стоматологом и занимал должность главврача. В парламенте он занимал должность заместителя председателя комитета по здравоохранению, а с 2023 по 2025 год руководил временной следственной комиссией по расследованию незаконного экспорта и импорта товаров в Россию. Также в 2022 году нардеп основал благотворительный фонд «Национальная помощь».

После распространения информации из телеграмм-канала Insider UA, ситуация обострилась. Пользователи соцсетей еще больше стали выражать свое недовольство.

Скандал прокомментировала и украинская телеведущая и журналистка Ольга Фреймут. В своем Instagram-клубе манер журналистка опубликовала коллаж с изображением цветочного медведя и Артема Дубнова.

Реклама

Скриншот из соцсетей / © соцмережі

В публикации она выразила мнение, что мужчинам следует избегать букетов, слишком больших для женщины, а также дала советы женщинам, как отклонить неудачный подарок.

Позже Анастасия Скальницкая опровергла причастность нардепа к заказу, назвав эту информацию фейковой и отметив, что студия не разглашает данные клиентов.

Скриншот из соцсети / © соцмережі

Кто же на самом деле заказал розового мишку

Однако впоследствии выяснилось, что на самом деле розового мишку заказали работники бренда «DaLee» своей основательнице. Об этом они написали на своей странице в Instagram.

Там отметили, что именно такая композиция олицетворяет «идею масштаба бренда».

Реклама

«Мы заказали крупнейшего в Украине медведя из цветов, потому что именно он олицетворяет идею масштаба нашего бренда. Мишка является бестселлером в нашей коллекции украшений — он символизирует силу, нежность и любовь, которые всегда идут рядом. Теперь этот образ ожил в гигантском формате. Для нас это не о цене, а об идее. О том, что даже во время войны мы можем позволить немного радости, креатива и масштаба», — говорится в заявлении.

Заявление бренда DaLee / © соцмережі

В то же время сама владелица бренда DaLee жестко ответила критикам, заявив на русском языке, что их комментарии никому не нужны.

Основательница бренда женской одежды «DaLee» Даниэла Косянчук

«Хочу обратиться к людям, которые пишут: „А нах*я так дорого? Можно было машину купить“, или „Можно было отдать деньги на ВСУ?“. Можно было бы, в принципе, завалить свое жало и просто поставить лайк или пройти мимо. Как-то ваши хейтерские задрененные комментарии нашему никому не нужны», — сказала девушка.

Кроме того, после волны хейта, Даниэла закрыла свою страницу в Instagram.

Реклама

Ранее в одном из киевских лицеев разгорелся скандал. Директор учебного заведения отличилась тем, что не позволяла ученикам зайти в помещение из-за их внешнего вида.

Женщина не пускала в школу как ребят, так и девушек, если они были в шортах или капри. Маленькие школьники, которых не пустили внутрь, просто плакали у ворот.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.