Полмиллиона украинцев могут вернуться домой: когда начнется обратная демографическая волна

Массовое возвращение украинцев из-за границы может начаться в 2027 году. Первой волной, по оценкам Национального банка Украины, домой могут вернуться около 100 тысяч граждан, а уже в 2028 году количество репатриантов способно возрасти до 500 тысяч. Такой сценарий возможен при снижении рисков безопасности, стабилизации экономики и активного послевоенного восстановления страны.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ.

Регулятор прогнозирует, что 2026 будет оставаться переходным: Украина все еще будет чистый отток населения. Из-за сложной ситуации безопасности страну могут покинуть еще около 200 тысяч человек.

В то же время, уже с 2027 года Нацбанк ожидает изменения миграционного тренда — начнется чистый возврат граждан. По базовому прогнозу, в 2027 году в Украину могут вернуться ориентировочно 100 тысяч человек, а в 2028 — около полумиллиона. В НБУ объясняют эти ожидания постепенным восстановлением страны, ростом экономической активности и понижением уровня угроз безопасности.

По разным оценкам, за последние 2,5 года население Украины сократилось по меньшей мере на 10 миллионов человек. По состоянию на середину 2024 года в стране проживало около 35,8 миллионов человек. Такая демографическая яма создает долгосрочные риски для экономики – от дефицита рабочей силы до роста нагрузки на социальную систему.

Поэтому даже постепенное возвращение сотен тысяч украинцев рассматривается как положительный сигнал. Оно может частично компенсировать кадровый голод и ускорить восстановление разрушенной инфраструктуры.

Параллельно с миграционными процессами Нацбанк прогнозирует резкий рост спроса на рабочую силу. Масштабные проекты по восстановлению, восстановлению бизнеса и инвестиционной активности потребуют большого количества работников в строительстве, промышленности, энергетике и сфере услуг. Это, по оценкам регулятора, приведет к дальнейшему сокращению безработицы и стабильному росту реальных доходов.

По прогнозу НБУ, в 2025-2026 годах реальные зарплаты будут расти в среднем на 7% ежегодно. В 2027-2028 годах темпы роста несколько замедлятся, но останутся высокими - около 6% в год. Самое стабильное повышение доходов может стать одним из ключевых стимулов для возвращения украинцев из-за границы.

В то же время регулятор предостерегает риски, которые могут сдерживать эти процессы. В частности, из-за масштабных обстрелов энергетической инфраструктуры НБУ ухудшил прогноз дефицита электроэнергии в 2026 году — с 3% до 6%. Такие факторы способны влиять и на инвестиционные решения бизнеса, и на готовность людей возвращаться в Украину. Ситуация безопасности, стабильное энергоснабжение и уровень доходов остаются ключевыми условиями для массового возвращения граждан.

Также напомним, что демографическая ситуация в Украине остается критической. По итогам 2025 года на каждого новорожденного приходилось трое умерших.