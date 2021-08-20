Полная антисанитария и беспорядок в доме: в Харьковской области изъяли 4 детей у матери

Полная антисанитария и беспорядок в доме: в Харьковской области изъяли 4 детей у матери

Сейчас дети находятся в больнице.

В Харьковской области жители села сообщили инспекторам ювенальной превенции, что мать ненадлежащее ухаживает за четверьма детьми.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Во время проверки на месте было обнаружено пьяную мать. Условия проживания детей поразили должностных лиц — антисанитарные условия, беспорядок, отсутствие готовой пищи и запасов продуктов питания.

Семья уже находилась на учете в службе по делам детей Савинского поселкового совета. Правоохранители изъяли из семьи двух мальчиков 10 и 2 лет и двух девочек 8 и 5 лет. Сейчас дети находятся в больнице.

За нарушение действующего законодательства в отношении матери составлен административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее стало известно, что в Белгород-Днестровском женщина оставила своего годовалого ребенка в службе по делам детей, чтобы иметь возможность рассчитаться с кредитом, который взяла на развлечения.

А в Геническе (Херсонская область) женщина в нетрезвом состоянии ходила по улице с ребенком и все время падала. Горе-мать получила от патрульных протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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