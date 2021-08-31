Полная антисанитария: в Херсонской области мать жила с малышом в заброшенном здании (фото)

Полная антисанитария: в Херсонской области мать жила с малышом в заброшенном здании (фото)

Полиция забрала ребенка у родителей.

В городе Скадовск полиция обнаружила молодую мать с полуторагодовалым мальчиком в недострое.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

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О женщине с ребенком полиции сообщили неравнодушные граждане.

Работники полиции обследовали недострои города и заброшенные здания. Во время общения с местными жителями те рассказали, что видели, как на территорию неработающего детского лагеря постоянно заходят мужчина с женщиной, а вместе с ними был маленький мальчик.

Правоохранители проверили территорию бывшего лагеря и обнаружили этих граждан. Выяснилось, что женщине — 20 лет, ее ранее судимому сожителю — 45, их сыну — полтора года. Никто из взрослых не работает.

ГУ Национальной полиции в Херсонской области

По словам родителей, они не имеют собственного жилья и вынуждены жить в заброшенном доме. Полицейские обследовали помещение, где была полная антисанитария, не было электроэнергии и воды. Условия проживания для ребенка были неприемлемы. Полицейскими совместно со службой по делам детей было принято решение изъять малыша из семьи. Правоохранители установили родственников женщины и связались с ее матерью. Бабушка согласилась забрать внука, ведь, по ее словам, дочь ведет антисоциальный образ жизни.

Напомним, в Одессе на проспекте Добровольского женщина превратила квартиру в свалку. Вместе с матерью жил 9-летний сын, которого накануне забрали.

Ранее стало известно, что в Белгород-Днестровском женщина оставила своего годовалого ребенка в службе по делам детей, чтобы иметь возможность рассчитаться с кредитом, который взяла на развлечения.

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