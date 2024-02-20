Полная блокада поляками границы: какая ситуация с поездами — рассказали в "Укрзализныце"

На данный момент железнодорожное сообщение с Польшей на фоне масштабной забастовки аграриев осуществляется в штатном режиме. Пассажирские и грузовые поезда курсируют без осложнений.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Укрзализныця внимательно следит за ситуацией на границе с Польшей и осуществляет взаимодействие с пограничниками, посольством Украины в Польше, Министерством развития общин, территорий и инфоструктуры и Министерством иностранных дел", — отметили в компании.

В "Укрзализныця" отмечает недопустимость блокировки движения железнодорожного транспорта. В компании называют подобные действия протестующих "возмутительными". Кроме того, такие действия оказывают негативное влияние на обеспечение обороноспособности Украины и безопасность границ ЕС от российского агрессора".

Там напомнили, что 18 февраля польские протестующие заблокировали движение пассажирского поезда №119 "Киев — Хелм". В поезде находятся 260 пассажиров, абсолютное большинство – женщины и дети.

"Многие пассажиры имели дальнейшие пересадки и перелеты. После вмешательства польской полиции и железнодорожников поезд был разблокирован, он продолжил движение. Спасибо польским коллегам за взаимодействие и быстрое решение вопроса", — говорится в сообщении.

Напомним, 20 февраля польские протестующие во время забастовки перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини" и рассыпали украинское зерно из вагона.

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