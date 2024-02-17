Полная блокировка движения грузовиков в пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск": Таможенная служба назвала дату

На пункт пропуска "Ягодин — Дорогуск" следуют фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции.
Государственная таможенная служба предупреждает, что 18 февраля будет заблокировано движение в пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск".
Как сообщает пресс-служба ведомства в Facebook, ожидается полная блокировка движения.
"В воскресенье, 18 февраля, ожидается полная блокировка движения для грузовых транспортных средств по обоим направлениям. Для этого к польско-украинской границе направляются фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции, которые намерены принять участие в масштабной акции протеста", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавляют, что по состоянию на 17 февраля очередь на въезд в пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" составляет 550 грузовиков, в электронной очереди на выезд ожидает 820 транспортных средств.
Напомним, польские фермеры планируют 20 февраля заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной.
Накануне поляки начали акцию протеста неподалеку от ЧП "Корчева — Краковец".
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