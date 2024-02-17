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Полная блокировка движения грузовиков в пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск": Таможенная служба назвала дату

Полная блокировка движения грузовиков в пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск": Таможенная служба назвала дату

Пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" / Фото: volynnews.com

На пункт пропуска "Ягодин — Дорогуск" следуют фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции.

Государственная таможенная служба предупреждает, что 18 февраля будет заблокировано движение в пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск".

Как сообщает пресс-служба ведомства в Facebook, ожидается полная блокировка движения.

"В воскресенье, 18 февраля, ожидается полная блокировка движения для грузовых транспортных средств по обоим направлениям. Для этого к польско-украинской границе направляются фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции, которые намерены принять участие в масштабной акции протеста", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что по состоянию на 17 февраля очередь на въезд в пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" составляет 550 грузовиков, в электронной очереди на выезд ожидает 820 транспортных средств.

Напомним, польские фермеры планируют 20 февраля заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной.

Накануне поляки начали акцию протеста неподалеку от ЧП "Корчева — Краковец".

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