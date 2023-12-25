"Полная демобилизация только после войны": Безуглая выдвинула новые претензии Залужному

Полная демобилизация военнослужащих, защищающих страну с начала полномасштабного вторжения, возможна только после войны. Но обеспечить справедливую ротацию подразделений можно.

Об этом заявила нардепка от "Слуги народа" Марианна Безугла.

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"Когда мне говорят "демобилизация" немедленно! О полной демобилизации. Куда? Война закончилась? Куда демобилизация, в дом, в который зайдут россияне и изнасилуют и убьют твою семью? Буча помнит. Куда? Полная демобилизация возможна только после завершения" войны", – говорит Безуглая.

Нардепка высказала очередные претензии в адрес главкома ВСУ Валерия Залужного, обвинив его в якобы неспособности обеспечить эффективную ротацию военных.

"У него (Залужного. – Ред.) – миллион ВСУ и приданных ему подразделений (Нацгвардии и других). Но он дает одним стабильно сидеть в тылу, а других уничтожает в бою", – утверждает Безуглая.

Депутат говорит, что Генштаб ВСУ якобы лоббирует исключение из законопроекта о прохождении военной службы пунктов, требующих ротации воюющих на передовой подразделений.

"Скромно молчат, что 700 тыс. можно ротировать, запланировать восстановление и обучение нормально! Не по принципу, что кум во Львове, а случайный мобилизованный в Авдеевке", – продолжила она.

Также Безуглая утверждает, что в Генштабе ВСУ якобы выступают против ротаций ТЦК и СП на передовую.

Заметим, что ни начальник Генштаба ВСУ генерал Сергей Шаптала, ни главком ВСУ Валерий Залужный, их пресс-службы эти упреки нардепки не прокомментировали.

Ранее нардепка Безуглая призвала отправить Залужного в отставку, чем "нарвалась" на критику соцсетей.

Напомним, что Марьяна Безуглая в последнее время отметилась рядом скандальных высказываний и неоднозначных заявлений в адрес главкома Валерия Залужного, мобилизации всех женщин в возрасте от 25 до 60 лет, наказания для уклонистов и т.д.

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