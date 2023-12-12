В Кремле ожидают полной капитуляции Украины. Такое требование выдвинула спикер российского МИД Мария Захарова.

Украинский дипломат посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко прокомментировал этот ультиматум в интервью OBOZ.UA.

Он говорит, что теоретически возможно все, впрочем, не стоит ждать апокалиптического сценария.

"Такое заявление Захаровой только подталкивает американских конгрессменов и сенаторов к мнению, что достаточно играть с вопросом Украины во внутриполитических разборках. Думаю, приезд президента Украины в Вашингтон определит, что США нужно принимать решение, оказывать Украине помощь", — говорит дипломат.

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Несмотря на это, в худшем варианте неоказания помощи от США будет свидетельствовать о том, что они не являются государством номер один.

"Второе – то, что они уже не являются флагом демократии и свободы в мире, третье – что США идут в частичный изоляционизм, где вопросы внутренней политики, распрей, борьбы за ресурсы важнее противостояния странам с диктаторскими режимами", — говорится в сообщении. .

Он добавляет, что после таких заявлений Захаровой, западный мир должен переоценить происходящее в Украине отложить второстепенные вопросы, которые кто-то использует, включая Польшу.

Напомним, спикер МИД России Мария Захарова заявила, что максималистские цели РФ в войне против Украины не изменились. Она повторила требование Кремля о полной политической капитуляции Украины и принятии ею военных и территориальных требований РФ, не намекая на готовность к серьезным переговорам.

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