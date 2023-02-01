Полная машина наличных: украинец пытался перевезти через границу 9 млн купюрами по 100 грн (фото)

Мужчина спрятал незадекларированные средства в конструктивных полостях авто, в частности под обшивкой.

Через польско-украинскую границу 38-летний житель Львовской области пытался провезти 9 миллионов гривен, купюрами номиналом 100 гривен. Наличные деньги заняли чуть ли не весь микроавтобус.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской таможни.

Водитель микроавтобуса прибыл в пункт пропуска "Шегини — Медика" из Польши. 38-летний житель Львовщины, возвращавшийся домой из частной поездки, для прохождения таможенного контроля выбрал полосу "красный коридор" и задекларировал продукты питания и мультиустройство на сумму около 200 евро.

Во время досмотра автомобиля таможенники вместе с пограничниками обнаружили в конструктивных полостях авто, в частности под обшивкой, скрытые деньги.

По предварительным данным мужчина пытался перевезти в Украину около 9 миллионов гривен, купюрами номиналом 100 гривен.

По этому факту составили админпротокол по ст. 483 (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины.

Нарушителю грозит наложение штрафа в размере 100% стоимости изъятой суммы и конфискация автомобиля.

Напомним, что Кабинет министров уволил главу Государственной Таможенной службы и его заместителей. ТСН.ua собрал все, что известно о громких кадровых изменениях в украинской таможне.

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