Полная остановка кровообращения и температура 24°С: в Хмельницком женщине провели уникальную операцию

Операция длилась 6 часов, медикам удалось успешно удалить опухоль, длиной 10 см

В Хмельницком областном сердечно-сосудистом центре женщине провели сложную операцию по удалению злокачественной опухоли. Для этого женщине снизили температуру до 24°С и остановили кровообращение.

Об этом сообщили в Хмельницком областном сердечно-сосудистом центре.

У пациентки диагностировали злокачественное новообразование правой почки с метастазами в правый надпочечник и распространением опухолевого процесса на нижнюю полую вену и правое предсердие. Подобных операций в Украине выполняется ежегодно не более 10.

"Патология, когда злокачественная опухоль из почки добирается до сердца, принадлежит к редким и крайне тяжелым. Операции по удалению таких опухолей проводятся с большим риском возникновения кровотечений. Есть и другой риск — при удаление метастазов в нижней части полой вены, в любой момент частица опухоли может оборваться, долететь до сердца, легких и вызвать массивную легочную тромбоэмболию", — сообщили медики.

Бригада врачей должна была удалить опухоль из очага и путей ее распространения — прооперировать почку, надпочечник, нижнюю полую вену и сердце одновременно. Операция длилась 6 часов, медикам удалось успешно удалить опухоль, длиной 10 см и восстановить кровоснабжение. Пациентка уже чувствует себя хорошо, ее выписали из больницы.

Напомним, во Львове медики провели парню первую в Украине сложную операцию по реконструкции лица.

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