"Полная потеря адекватности": у Зеленского прокомментировали объявление в розыск Залужного и Сырского

Подоляк заявил, что Залужный и Сырский лично приедут в Москву, но с нюансом.
Российские силовики объявили в "розыск" главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского в день атаки дронов на Москву и Подмосковье.
Советник главы Офиса президента в эфире телемарафона заявил, что, возможно, Залужный и Сырский лично приедут в Москву, но с нюансом.
Подоляк заявил, что объявление в розыск Сырского и Залужного показывает, что в РФ проходит день открытых дверей в "специальных стационарных больницах".
"Мне кажется, что и господин Сырский, и господин Залужный лично придут, только будут нюансы. Придут к людям, которые вот это написали, и зададут определенные и им вопросы, встречные. Пусть они немного подождут", — сказал советник главы ОП.
Он отметил, что подобные действия со стороны России указывают, что в Москве утратили какую-либо адекватность.
"Вы начали войну. И вы к войне относитесь так, будто имеете какие-то влияния на украинскую действительность. Нет", – заявил Подоляк.
Напомним, ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Кроме того, мы ранее информировали, что российское Министерство внутренних дел объявило в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
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