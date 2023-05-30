"Полная потеря адекватности": у Зеленского прокомментировали объявление в розыск Залужного и Сырского

Подоляк заявил, что Залужный и Сырский лично приедут в Москву, но с нюансом.

Российские силовики объявили в "розыск" главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского в день атаки дронов на Москву и Подмосковье.

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Советник главы Офиса президента в эфире телемарафона заявил, что, возможно, Залужный и Сырский лично приедут в Москву, но с нюансом.

Подоляк заявил, что объявление в розыск Сырского и Залужного показывает, что в РФ проходит день открытых дверей в "специальных стационарных больницах".

"Мне кажется, что и господин Сырский, и господин Залужный лично придут, только будут нюансы. Придут к людям, которые вот это написали, и зададут определенные и им вопросы, встречные. Пусть они немного подождут", — сказал советник главы ОП.

Он отметил, что подобные действия со стороны России указывают, что в Москве утратили какую-либо адекватность.

"Вы начали войну. И вы к войне относитесь так, будто имеете какие-то влияния на украинскую действительность. Нет", – заявил Подоляк.

Россия объявила в розыск Залужного и Сырского

Напомним, ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Кроме того, мы ранее информировали, что российское Министерство внутренних дел объявило в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

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