"Полностью нет дома": очевидцы о последствиях российской атаки на Николаев

В воскресенье, 17 марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате атаки один человек погиб, еще 6 были ранены.

Очевидцы рассказали "Суспільному" о первых минутах после удара.

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Жительница Николаева Галина рассказала, что на момент прилета в ее доме были двое детей, их укладывали спать.

"У нас двое маленьких детей, одну уложили спать, вторую – укладывали, двойняшки. И прилет. Стекло, ужас. Дети испугались. Мы быстро на пол, одеялом их накрыла", – говорит Галина.

После первого взрыва детей эвакуировали.

"А после второго, только их отправили, машиной друзья забрали. Только зашла в дверь и прилет. Я на землю упала, капюшон надела и лежу. Окна все вылетели. Здесь подушки, одеяла, цветы – все, вырвало окно, валяется. Это катастрофа. Все побросали", – со слезами рассказывает жительница Николаева.

Другая местная жительница Любовь в момент попадания ракеты была на летней кухне.

Только занесла баклажки в кухню, грохнуло рядом. Мы спрятались с сыном в комнату. Через 5-10 минут, только хотела посмотреть на улицу, тут второй (прилет. — Ред.). И на кухне посыпалось, все оторвалось, ворота в гараже вырвало, окно вырвало", – говорит женщина.

Любовь ожидает помощи на восстановление за бюджетные деньги. Недавно она только отремонтировала свой дом, который получил повреждения в результате предварительных обстрелов.

"Пусть помогают, мы только осенью поменяли два окна, а летом хотели сделать ремонт фасада, крышу надо перекрывать, ведь я за свои деньги делала, а на этот раз вообще снесло", — говорит жительница Николаева.

Еще одна жительница Николаева Татьяна рассказывает, что ее дом был полностью разрушен.

"Полностью нет дома. Там ни окон, ни дверей, потолок – даже опасно, потому что может рухнуть в любой момент. Вот все окна были оторваны. Это уже мужчина закрутил болтами, чтобы нам как-то переночевать здесь, нам идти некуда, это наша единственная хата", – говорит Татьяна.

Напомним, что днем 17 марта атаковала Николаев – в городе прогремели несколько взрывов. Глава ОВА Виталий Ким, рассказал, что в результате атаки в городе пострадали пять человек.

Впоследствии стало известно, что в результате ракетных ударов по Николаеву погиб человек, а пострадали шесть жителей, из них один ребенок.

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Атака на Николаев! По городу ударили те же установки, что атаковали Одессу! Ким рассказал о последствиях

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