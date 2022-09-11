Полностью отключена: Запорожская АЭС остановила свою работу

Было принято решение об отключении энергоблока №6 и переводе его в наиболее безопасное состояние.

Об остановке Запорожской АЭС сообщает "Энергоатом".

"Сегодня, 11 сентября 2022 года, ночью, в 03:41 энергоблок №6 ЗАЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние. Последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, заживая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности (от 114 до 140 МВт), поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины", — говорится в сообщении.

Вчера вечером после возобновления работоспособности одной из этих линий связи электропитания собственных нужд ЗАЭС стало возможным отключение от энергосистемы Украины. Следовательно, было принято решение об отключении энергоблока №6 и переводе его в наиболее безопасное состояние – холодный останов.

"В случае повторного повреждения линий связи с энергосистемой, риск чего остается большим, питание собственных потребностей ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов, срок работы которых ограничен технологическим ресурсом и объемами имеющегося дизельного горючего. Для недопущения аварийной ситуации на станции необходимо прекратить рашистские обстрелы линий связи ЗАЭС с энергосистемой и создать вокруг нее демилитаризованную зону. После этого линии связи можно будет отремонтировать, обеспечить включение и безопасную работу ЗАЭС", — сообщили в "Энергоатоме".

Читайте также: