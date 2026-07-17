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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
196
Время на прочтение
1 мин

Полностью оторвало хвост: в СБУ раскрыли детали уничтожения Ту-95, который бомбил Украину

Дальнобойные беспилотники спецслужбы преодолели около 800 километров и полностью оторвали самолет хвостовую часть.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Вражеский бомбардировщик Ту-95

Вражеский бомбардировщик Ту-95 / © wikimedia.org

Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию в глубоком тылу России, уничтожив стратегический бомбардировщик Ту-95 на военном аэродроме «Энгельс» в Саратовской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Telegram.

Удар на 800 км: детали атаки

Дальнобойные беспилотники СБУ смогли беспрепятственно преодолеть расстояние около 800 километров до сверхважного военного объекта россиян. По предварительным данным, в результате попадания вражеский самолет получил критические повреждения — у него полностью оторвана хвостовая часть.

В спецслужбе подчеркивают, что именно этот борт систематически привлекался к массированным ракетным ударам по мирным городам и критической инфраструктуре Украины.

«Спецоперация проведена во исполнение поставленных Президентом Украины задач по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора», — отметили в СБУ.

Почему это важно

В СБУ подчеркивают, что системно уничтожают ключевые элементы российской военной машины. Каждый ликвидированный стратегический самолет — это:

  • десятки незапущенных ракет по украинским городам;

  • спасенные жизни гражданских граждан;

  • десятки миллионов долларов безвозвратных финансовых потерь для бюджета РФ.

Эта атака еще раз доказала, что российская стратегическая авиация больше не может чувствовать себя в безопасности даже на своих самых отдаленных тыловых аэропортах.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о том, что СБУ уничтожила российский Ту-95 в Энгельсе в 800 км от границы Украины.

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Дата публикации
Количество просмотров
196
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