Полностью оторвало хвост: в СБУ раскрыли детали уничтожения Ту-95, который бомбил Украину

Вражеский бомбардировщик Ту-95 / © wikimedia.org

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Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию в глубоком тылу России, уничтожив стратегический бомбардировщик Ту-95 на военном аэродроме «Энгельс» в Саратовской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Telegram.

Удар на 800 км: детали атаки

Дальнобойные беспилотники СБУ смогли беспрепятственно преодолеть расстояние около 800 километров до сверхважного военного объекта россиян. По предварительным данным, в результате попадания вражеский самолет получил критические повреждения — у него полностью оторвана хвостовая часть.

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В спецслужбе подчеркивают, что именно этот борт систематически привлекался к массированным ракетным ударам по мирным городам и критической инфраструктуре Украины.

«Спецоперация проведена во исполнение поставленных Президентом Украины задач по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора», — отметили в СБУ.

Почему это важно

В СБУ подчеркивают, что системно уничтожают ключевые элементы российской военной машины. Каждый ликвидированный стратегический самолет — это:

десятки незапущенных ракет по украинским городам;

спасенные жизни гражданских граждан;

десятки миллионов долларов безвозвратных финансовых потерь для бюджета РФ.

Эта атака еще раз доказала, что российская стратегическая авиация больше не может чувствовать себя в безопасности даже на своих самых отдаленных тыловых аэропортах.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о том, что СБУ уничтожила российский Ту-95 в Энгельсе в 800 км от границы Украины.

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