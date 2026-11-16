Полностью отрезать оккупированный Крым: Луценко ответил, как изолировать остров от российского снабжения

Крым Фото иллюстративное / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

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Одних только ударов по Крымскому мосту недостаточно, чтобы полностью отрезать оккупированный Крым от российского снабжения. Для этого Украине необходимо заблокировать сухопутный коридор через оккупированные территории Запорожской и Донецкой областей и системно влиять на всю российскую логистику.

Об этом в интервью УНИАН заявил военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко.

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По его словам, даже серьезное повреждение Крымского моста не решит проблему, пока у России будет возможность доставлять грузы на полуостров по суше. В частности, речь идет о маршрутах через Мелитополь и Мариуполь, а также трассу «Новороссия».

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«Сами по себе удары, даже перебить Крымский мост — это проблему не решит», — подчеркнул Луценко.

Он считает, что для изоляции полуострова Украине нужен единый координационный центр, который будет системно планировать такие операции, формировать запросы на необходимые инженерные решения и координировать их реализацию.

По мнению военного, речь идет не об отдельных атаках, а о долгосрочной стратегии, которая может потребовать нескольких лет подготовки и реализации.

«Нам нужно иметь четкий долгосрочный даже многолетний план изоляции Крыма. Иначе оно не сработает», — объяснил он.

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Почему разовых ударов недостаточно

Луценко обратил внимание, что после отдельных повреждений транспортной инфраструктуры Россия может восстанавливать ее и продолжать использовать для поставок. Поэтому, по его оценке, ключевое значение имеет не разовая атака, а постоянное огневое давление, усложняющее ремонт и дальнейшую эксплуатацию маршрутов.

Отдельным направлением он назвал сухопутную трассу «Новороссия». По словам военного, необходимо иметь возможность влиять на логистику по всей протяженности, учитывая, что российские силы могут искать объездные пути.

Для этого, как отметил Луценко, требуются специализированные средства, их производство, резерв инженеров и постоянная модернизация с учетом противодействия российской стороны.

Он также обратил внимание на необходимость преодоления российской противовоздушной обороны вдоль маршрута, а также противодействия мобильным огневым группам и другим средствам защиты, которые оккупанты могут перебрасывать для охраны логистики.

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Могут ли землетрясения разрушить Крымский мост

Комментируя предположение о том, что природные землетрясения могут постепенно повредить конструкцию Крымского моста, Луценко призвал не рассчитывать на такой сценарий.

«Хотелось бы, но я бы на это не рассчитывал. Природа может передумать и в ближайшие 20 лет вообще никаких землетрясений. И что мы будем делать?» — сказал он.

Тем временем Крымский мост «устал». Спутник зафиксировал деформацию арки и пробоины в двух местах. Дорожное покрытие моста было повреждено сразу на нескольких участках после атаки 16 ноября.

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