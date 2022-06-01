"Полностью разорвана связь с Московским патриархатом": священник рассказал, как решение Собора повлияет на будущее УПЦ

На Соборе 27 мая УПЦ фактически объявила о своей независимости и автокефалии, только не употребив этого слова. Первый этап разрыва отношений с Москвой состоялся, а теперь очередь за вторым этапом.

Второй этап расторжения отношений с Москвой – это рецепция (восприятие) этого разрыва.

Об этом священник УПЦ Андрей Пинчук рассказал в интервью "НВ".

"Если еще 26 мая церковь называлась УПЦ и к ней прилагалось МП (Московского патриархата), то уже 27 мая произошли неожиданные для многих изменения. Я бы сказал, сбылись самые оптимистичные ожидания и была полностью разорвана связь с Московским патриархатом. УПЦ по факту объявила о своей независимости и автокефалии, только не употребив этого слова", – объяснил священнослужитель.

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Он добавил, что сейчас слово "автокефалия" имеет определенное негативное значение для некоторых приходов УПЦ в Украине, но "все равно можно сказать, что 27 мая в Украине появилась новая самостоятельная церковь и провозглашено "Прочь от Москвы!"

Пинчук отметил, что первый этап разрыва отношений с Москвой состоялся, теперь очередь за вторым этапом – рецепцией (восприятием) этого разрыва. После него возможен третий этап – объединение двух православных церквей в Украине.

"По второму этапу, рецепции, или принятию новой реальности церкви надо понимать, что церковь – не армия, здесь нет главнокомандующего, который в директивном порядке спускает решение. Каждый приход – и закон Украины это позволяет – будет отдельно согласовывать или не согласовывать решение Собора", – объяснил священник.

Напомним, 27 мая Собор УПЦ МП заявил о "независимости", а также о несогласии с позицией патриарха РПЦ Кирилла по поводу войны в Украине. В то же время в УПЦ МП уточнили, что просто "еще раз подчеркнули" уже существующий статус и не разрывают отношения с РПЦ. Находящиеся на оккупированных территориях Донецкая и Крымская епархии УПЦ МП заявили, что не принимают решения Собора.

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