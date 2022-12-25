Полный блекаут: эксперт ответил, способно ли российское оружие погрузить Украину в темноту

Украина не останется без света, даже если россияне выпустят все свои ракеты одновременно.

Такое мнение высказал "24 каналу" эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

Со ссылкой на данные украинской разведки, Рябцев сообщил, что у оккупантов осталось ракет примерно на несколько массированных ударов.

"Всю страну "выключить" у них не получится. Даже если все ракеты выпустят, а у них осталось по меньшей мере на 5 массированных ракетных ударов, то все равно ничего не получится", – отметил Рябцев.

По его словам, в случае дальнейших массированных ракетных ударов в Украине действительно могут ввести экстренные отключения, чтобы сохранить целостность энергосистемы.

"Есть и несколько хуже варианты. К примеру, можно потерять целостность на время. (...) Конечно, вероятность тотального блекаута не равна нулю. Однако она действительно низкая. Ведь энергетики имеют четкий план и понимание, что нужно делать в случае массированных". ракетных обстрелов", – заметил Рябцев.

По его словам, в течение 24 часов во всех регионах Украины могут возобновить энергоснабжение после любого удара. Однако речь не идет о регионах, расположенных непосредственно у линии фронта,

Так, сейчас в Харьковской области есть три района, которые находятся без электроэнергии еще с февраля 2022-го.

Добавим, что в Киеве из-за дефицита электричества работа наземного электротранспорта остановлена.

19 декабря враг атаковал столицу и Киевщину дронами.

Захватчики сумели попасть в объект критической инфраструктуры столицы.

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