Полный блекаут Украины: Галущенко о цели окупантов во время последнего обстрела

В настоящее время продолжаются восстановительные работы во всех пострадавших регионах.

Российские захватчики своим массированным ракетным ударом 22 марта хотели нанести в Украине полный блекаут.

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Об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Он заявил, что атака 22 марта была самой масштабной "за всю историю атак на энергетику".

"Враг применил одновременно более 150 различных способов поражения. Это существенное испытание для энергосистемы. Целью этой атаки было достичь масштабного блекаута в государстве", — сказал глава Минэнерго.

Больше всего пострадали Харьковская, Одесская и Хмельницкая области, но последствия атаки ощутили на себе жители всего 12 регионов.

Сложная ситуация сейчас на Днепровской ГЭС, где идет устранение последствий ракетных ударов.

Напомним, ранее сообщалось, что офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров заявил, что Россия продолжит комбинированные атаки по городам Украины, когда накопит соответствующий ресурс.

Кроме того, мы ранее информировали, что мнение министра энергетики Украины Германа Галущенко, если у россиян есть планы разрушить дамбу Днепровской ГЭС, они будут пытаться атаковать ее снова.

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