- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 624
- Время на прочтение
- 2 мин
Полный блекаут в Днепре: власти призывают срочно запасаться водой — все о ситуации и сроках восстановления
Остановлены все подстанции и ТЭЦ в Днепропетровской области. Регион без света, воды, отопления. Глава ОВА призывает делать запасы воды, у кого она еще есть.
Вечером 7 января Днепр погрузился в полный блекаут из-за попадания РФ в энергетическую инфраструктуру. Все тепловые электростанции (ТЭЦ) и подстанции области остановлены.
Об этом сообщают глава Днепропетровской ОВ Николай Лукашук, а также корреспондентка ТСН.ua
По словам Лукашука, в Днепре вечером произошел удар, из-за которого весь город остался без электроснабжения.
«Пока относительно возобновления энергоснабжения нет никаких прогнозов», — подчеркнул глава ОВА.
Что с водой и отоплением в Днепре
По состоянию на 22:40, водоснабжение и отопление в городе отключены из-за аварии.
«Весь город без света, сроки восстановления неизвестны. Разумеется, воды с отоплением тоже нет», — сообщила корреспондентка ТСН.ua.
Особенно критическая ситуация сложилась в Павлоградском и Синельниковском районах. Обесточено предприятие «ДЗИ».
«Срочно делайте запасы воды, если у вас дома есть вода — сделайте запас», — призвал Лукашук.
«Остановлены абсолютно все (!) ТЭЦ и подстанции Днепропетровщины». Карта пунктов несокрушимости можно найти в приложении «Действие», — написал волонтер «Кучер» в Telegram-канале.
Спасательные службы работают над ситуацией. Жителей призывают не паниковать и следовать инструкциям местных властей.
Остановилось метро
В Днепре остановилось метро. Работники выводят людей из туннелей, эскалаторы не работают.
Также по соображениям безопасности и из-за отсутствия напряжения в сети стали пригородные поезда на Днепропетровщине.
В частности, речь идет о рейсах сообщениями Запорожье-Синельниково, Чаплино-Синельниково, Днепр-Чаплино, Пятихатки-Днепр.
Полный блекаут задел не только Днепр, но и Кривой Рог и Запорожье, передают местные жители.
Как сообщила «Укрзализныця», из-за масштабных обесточений в Днепропетровской и Запорожской областях все поезда в регионе переходят на резервную теплотягу, средства сигнализации и связи работают от резервного питания, вокзалы также заживлены от генераторов.
«В пунктах несокрушимости традиционно доступны не только горячий чай, но и зарядки и бесперебойная связь через Starlink», — написали в «УЗ».
С контролируемыми задержками под резервными тепловозами отправляются поезда:
734 Киев-Днепр;
37 Запорожье-Киев;
119 Днепр-Холм;
79 Днепр-Львов
«Движение поездов Dnipro City Express завтра также будет налажено под теплотягой. Не останавливаемся», — добавляет «Укрзализныця».
Напомним, с 8 января в Украине возможны дополнительные перебои с электроснабжением вне графиков из-за ухудшения погодных условий. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, циклон зайдет в Украину через Черновицкую и Ивано-Франковскую области около четырех утра.