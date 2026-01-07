Полный блекаут в Днепре: власти призывают срочно запасаться водой — все о ситуации и сроках восстановления

Днепропетровщина в полном блекауте

Вечером 7 января Днепр погрузился в полный блекаут из-за попадания РФ в энергетическую инфраструктуру. Все тепловые электростанции (ТЭЦ) и подстанции области остановлены.

Об этом сообщают глава Днепропетровской ОВ Николай Лукашук, а также корреспондентка ТСН.ua

По словам Лукашука, в Днепре вечером произошел удар, из-за которого весь город остался без электроснабжения.

«Пока относительно возобновления энергоснабжения нет никаких прогнозов», — подчеркнул глава ОВА.

Что с водой и отоплением в Днепре

По состоянию на 22:40, водоснабжение и отопление в городе отключены из-за аварии.

«Весь город без света, сроки восстановления неизвестны. Разумеется, воды с отоплением тоже нет», — сообщила корреспондентка ТСН.ua.

Особенно критическая ситуация сложилась в Павлоградском и Синельниковском районах. Обесточено предприятие «ДЗИ».

«Срочно делайте запасы воды, если у вас дома есть вода — сделайте запас», — призвал Лукашук.

«Остановлены абсолютно все (!) ТЭЦ и подстанции Днепропетровщины». Карта пунктов несокрушимости можно найти в приложении «Действие», — написал волонтер «Кучер» в Telegram-канале.

Спасательные службы работают над ситуацией. Жителей призывают не паниковать и следовать инструкциям местных властей.

Остановилось метро

В Днепре остановилось метро. Работники выводят людей из туннелей, эскалаторы не работают.

Также по соображениям безопасности и из-за отсутствия напряжения в сети стали пригородные поезда на Днепропетровщине.

В частности, речь идет о рейсах сообщениями Запорожье-Синельниково, Чаплино-Синельниково, Днепр-Чаплино, Пятихатки-Днепр.

Полный блекаут задел не только Днепр, но и Кривой Рог и Запорожье, передают местные жители.

Как сообщила «Укрзализныця», из-за масштабных обесточений в Днепропетровской и Запорожской областях все поезда в регионе переходят на резервную теплотягу, средства сигнализации и связи работают от резервного питания, вокзалы также заживлены от генераторов.

«В пунктах несокрушимости традиционно доступны не только горячий чай, но и зарядки и бесперебойная связь через Starlink», — написали в «УЗ».

С контролируемыми задержками под резервными тепловозами отправляются поезда:

734 Киев-Днепр;

37 Запорожье-Киев;

119 Днепр-Холм;

79 Днепр-Львов

«Движение поездов Dnipro City Express завтра также будет налажено под теплотягой. Не останавливаемся», — добавляет «Укрзализныця».

Напомним, с 8 января в Украине возможны дополнительные перебои с электроснабжением вне графиков из-за ухудшения погодных условий. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, циклон зайдет в Украину через Черновицкую и Ивано-Франковскую области около четырех утра.