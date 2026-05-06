Полный бус валюты: Ощадбанк показал возвращенные Венгрией деньги

Ощадбанк вернул задержанные в Венгрии средства и ценности

Председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион показал средства, которые вернула сегодня Венгрия.

Об этом он написал в своем Facebook.

По словам банкира, Ощадбанк вернул свои незаконно задержанные в Венгрии средства и ценности в объеме 40 млн. долларов США, 35 млн. евро и 9 кг банковского золота.

Кацион также опубликовал фото возвращенных денег. На кадрах виден целый микроавтобус мешков с наличными деньгами, загруженный к потолку.

«Денежные средства и ценности, которые два месяца содержались в Венгрии в нарушение многих международных норм и правил межгосударственного сотрудничества, возвращены в полном объеме, целостность и принадлежность их упаковки была проверена представителями банка», — добавил председатель правления «Ощадбанка».

Скандал с задержанием украинских инкассаторов в Венгрии

Напомним, 6 марта Венгрия захватила инкассаторов Сбербанка, перевозивших 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота между Райффайзен Банк Австрия и Ощадбанком Украины.

Впоследствии венгерские власти обнародовали фотографии наличных и золотых слитков, которые были конфискованы у задержанных на территории страны работников украинского государственного банка.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал такие действия Будапешта государственным терроризмом, рэкетом и взятием заложников. Наконец, инкассаторы вернулись в Украину. Но деньги правительство Орбана арестовало. Их вернули только сейчас, через два месяца.

