Полный "джек-пот": под Одессой пьяный водитель без документов сбил корову и скрылся с места ДТП

Полный "джек-пот": под Одессой пьяный водитель без документов сбил корову и скрылся с места ДТП

На правонарушителя составили сразу пять админпротоколов.

Полиция Одесской области задержала 48-летнего жителя Белгород-Днестровского района, который, находясь за рулем "Жигулей", за короткое время успел совершить сразу несколько грубых правонарушений.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

Водитель сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и без соответствующих документов, сбил в одном из сел корову и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Правоохранители установили и задержали злоумышленника в тот же вечер.

По результатам проверки в отношении него составили административные материалы по нескольким статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях. Теперь ему придется отвечать за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, оставление места дорожно-транспортного происшествия, управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством и нарушение водителем правил управления транспортным средством.

За руль нетрезвого мужчину полицейские больше не пустили, а ВАЗ поместили на штрафплощадку.

Напомним, ранее в поселке Делятин Ивано-Франковской области столкнулись грузовик и микроавтобус. В результате ДТП пострадали восемь человек.

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