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- Украина
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Полный запрет на русский в школах: языковой омбудсмен поддержал инициативу
Еще три года назад 100 тысяч школьников учились на русском, а сейчас их всего 345.
Украинский язык практически полностью вытеснил русский из школ — 99% заведений уже обучают на государственном языке.
Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в эфире «Общественного радио».
Он заявил, что если в 2021-2022 учебном году на русском учились или изучали его как иностранный около 100 тысяч учеников, то сейчас их количество упало до всего 345 человек — что в тысячи раз меньше. Креминь объяснил это переосмыслением языковой идентичности после полномасштабного вторжения.
«Вопрос государственного языка стал одним из главных приоритетов граждан Украины, которые экзистенциально отвергли язык страны-оккупанта», — отметил омбудсмен.
Наиболее заметные изменения — в южных и восточных регионах, которые считались очагами русификации. По словам омбудсмена, единичные случаи обучения на русском — это лишь «остаточный контингент», и уже с 2025-2026 учебного года ситуация изменится окончательно.
Однако, отмечает языковой омбудсмен, для окончательного формирования полноценной украиноязычной образовательной среды необходимо запретить использование русского языка в школах, включая внеурочное время — на переменах, в библиотеках, спортзалах и на школьных дворах.
«Именно поэтому сейчас в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает полный запрет использования русского языка в школах — включая внеурочное время», — заявил Креминь.
Омбудсмен также обратился к родителям и общественности.
«Дети повторяют языковое поведение учителей и родителей. Именно поэтому так важно, чтобы взрослые давали пример — не терпели русский, а поддерживали украинское», — подчеркнул омбудсмен.
Напомним, в Польше мужчина напал на украинцев из-за языка.