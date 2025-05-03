Полный запрет на русский в школах: языковой омбудсмен поддержал инициативу

Запрет русского в школах

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Украинский язык практически полностью вытеснил русский из школ — 99% заведений уже обучают на государственном языке.

Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в эфире «Общественного радио».

Он заявил, что если в 2021-2022 учебном году на русском учились или изучали его как иностранный около 100 тысяч учеников, то сейчас их количество упало до всего 345 человек — что в тысячи раз меньше. Креминь объяснил это переосмыслением языковой идентичности после полномасштабного вторжения.

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«Вопрос государственного языка стал одним из главных приоритетов граждан Украины, которые экзистенциально отвергли язык страны-оккупанта», — отметил омбудсмен.

Наиболее заметные изменения — в южных и восточных регионах, которые считались очагами русификации. По словам омбудсмена, единичные случаи обучения на русском — это лишь «остаточный контингент», и уже с 2025-2026 учебного года ситуация изменится окончательно.

Однако, отмечает языковой омбудсмен, для окончательного формирования полноценной украиноязычной образовательной среды необходимо запретить использование русского языка в школах, включая внеурочное время — на переменах, в библиотеках, спортзалах и на школьных дворах.

«Именно поэтому сейчас в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает полный запрет использования русского языка в школах — включая внеурочное время», — заявил Креминь.

Омбудсмен также обратился к родителям и общественности.

«Дети повторяют языковое поведение учителей и родителей. Именно поэтому так важно, чтобы взрослые давали пример — не терпели русский, а поддерживали украинское», — подчеркнул омбудсмен.

Напомним, в Польше мужчина напал на украинцев из-за языка.