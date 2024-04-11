Поломаем все семейное и социальное устройство: ветеранка об идее мобилизации женщин

Глава женского ветеранского движения негативно относится к идее мобилизации женщин, но за то, чтобы поощрять женщин по собственному желанию присоединяться к армии.

Призыв мобилизовать женщин, время от времени "вытекающий" в Украине, ошибочен.

Такое мнение высказала глава женского ветеранского движения Екатерина Приймак, передает "Киев24".

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"У нас в обществе сейчас этот призыв "а давайте мобилизовать женщин", на мой взгляд, ошибочен. Просто потому, что люди не понимают, что если мы сейчас будем призывать всех женщин, как это будет происходить", — рассуждает Приймак.

Она отмечает, что поклонники мобилизации женщин не уточняют: это будут женщины, родившие уже ребенка, или это будут еще бездетные женщины, и не обращают внимания на множество других нюансов.

"Мы будем давить на женщин, чтобы они рожали детей, потому что у нас демографический кризис, а потом отдавали своих детей на воспитание и дальше шли воевать? Просто мир на данный момент не достиг гендерного равенства... И в этом собственно и вопрос, почему не может одна страна просто взять и мобилизовать всех женщин", – говорит ветеранка.

По ее мнению, в случае мобилизации женщин придется "поломать все семейное и социальное устройство страны". А это реализовать очень сложно или даже невозможно.

"Но с тем, как не хватает людей в армии, нужно делать все для того, чтобы привлекать и мужчин, и женщин. Обещать им профессию, прозрачно с ними коммуникировать, прозрачно коммуникировать о проблемах армии", – подытожила Екатерина Приймак.

Напомним, советница по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксана Григорьева в интервью The Times сказала, что Украина должна готовиться к мобилизации женщин в ближайшие годы.

Это заявление вызвало громкую реакцию общества.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО отрицали эту информацию. Там уверяют, что вопрос мобилизации женщин в Украине не стоит на повестке дня.

В то же время одиозная нардепка Марьяна Безугла заявила, что поддерживает идею мобилизации женщин.

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